НЦПП: В Аламедине подозреваемого задержали в бессознательном состоянии

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили ОВД Аламудунского района, куда был доставлен задержанный, находящийся в бессознательном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 25 марта 2023 года сотрудники Национального центра посетили ОВД Аламудунского района, куда был доставлен гр. А.К. По информации адвоката, гр. А.К. находился на стационарном лечении в частной клинике "Бикард", откуда его забрали сотрудники ОВД Аламудунского района во время получения лечения. При посещении сотрудниками Национального центра кабинета следователя ОВД Аламудунского района гр. А.К. был в бессознательном состоянии, как заявил адвокат, под воздействием сильных психотропных лекарств, это подтвердили и сотрудники скорой помощи.

Представители Наццентра составили соответствующий акт о состоянии А.К. При этом следователь сообщил, что не намеревался проводить каких-либо следственных мероприятий и А.К. доставили в ОВД в связи с необходимостью подтверждения его состояния здоровья. О действиях следователя было сообщено заместителю прокурора Аламудунского района, однако от него не последовало никаких реакций на данную информацию.

По истечении 4 часов, в 20-00 часов, адвокат сообщил, что подозреваемого А.К. задержали и находящегося в состоянии тревожного расстройства, под воздействием снотворных лекарств, когда А.К. только приходил в себя, его возили в Чуйскую областную больницу и наркологию для освидетельствования. После этого он был доставлен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В связи с вышесказанным, Национальным центром будет направлено соответствующее обращение в органы прокуратуры для дачи правовой оценки действиям сотрудников ОВД Аламудунского района и следователей. Данный факт находится под контролем Национального центра.