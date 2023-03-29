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В Госдуму внесен законопроект о лишении гражданства за фиктивный брак

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Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект об отмене гражданства России, приобретенного на основании подложных документов или ложных сведений. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В законопроекте предлагается считать основанием для отзыва полученного гражданства заключение фиктивного брака, а также предоставление недействительных сертификатов о владении русским языком и знании основ законодательства России. В документе отмечается, что факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений должен устанавливаться в суде.

Авторы законопроекта привели статистику, согласно которой в 2022 году в Калужской области выявили 203 случая возможного фиктивного заключения брака и 501 случай выдачи сертификата на знание русского языка тем, кто им не владел.

В январе МВД подготовило законопроект, который лишит иностранцев возможности легализоваться в России через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства. По словам официального представителя министерства Ирины Волк, за 11 месяцев 2022 года органы МВД аннулировали около 400 ранее выданных иностранцам документов для проживания в России.

В марте прошлого года в МВД сообщили, что прорабатывают введение уголовной ответственности за оформление иностранцами фиктивных браков для легализации в России. Министерство считает такие действия одним из угрозообразующих факторов в миграционной сфере.

Согласно закону "О гражданстве" жители других стран и люди без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство России, если состоят в браке с россиянином или россиянкой не менее трех лет. Этот срок не обязательно соблюдать, если у семьи есть общий ребенок.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/428361
Теги:
законопроект, парламент, Россия
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