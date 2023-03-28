В Национальный музей искусств передадут 5 скульптур Якова Веделя

30 марта в 14.00 в Кыргызском национальном музее изобразительных Искусств имени Гапара Айтиева состоится мероприятие по передаче пяти скульптурных произведений кыргызско-немецкого художника Якова Веделя. Об этом сообщает пресс-служба музея.

По ее данным, дарителем является сын художника – Анатолий Ведель, который обратился с письмом в посольство Кыргызстана в ФРГ, с просьбой помочь в передаче произведений его отца в музейную коллекцию. Усилиями работников посольства и сотрудников МИДа КР, музейный фонд пополнился прекрасными работами, выполненными в дереве. В этот день будут вручены сертификат и благодарственные письма. Состоится встреча с дарителем в онлайн формате.

Справка: Ведель Яков Яковлевич (1931-2014) родился в 1931 году, в селе Ленинполь Таласского района. Первые работы художника - это статуэтки, которые он резал из дерева в возрасте шести лет. В 1954 году Яков Ведель отправился во Фрунзе, столицу Кыргызстана. Благодаря своему таланту и трудолюбию он прошел путь от неквалифицированного рабочего до краснодеревщика.

Окончил скульптурно - прикладное отделение Фрунзенского художественного училища (1970), учился под руководством А. Мухутдинова и С. Чокморова. В 1970-1973 годах преподавал в Кыргызском художественном училище. В 1988 году переехал в Германию. С 1988 по 1990 год Яков Ведель был стипендиатом в Künstlerhaus Schwalenberg. За этим последовали выставки в Детмольде, Бад-Майнберге, Лаге, Херфорде, Билефельде, Штутгарте и многих других городах Германии.

За свою жизнь художником было создано более 700 произведений, которые можно разделить на три основные группы: - повествовательные, произведения с юмористическим описанием легенд и мифов, а также работы, связанные с жизнью и бытом кыргызского народа.