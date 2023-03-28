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Посольство Азербайджана в Кыргызстане провело торжество по случаю Новруза

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- Нина Ничипорова
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Посол Латиф Гандилов, выступая, отметил, что посольство Азербайджана решило организовать праздник не просто как мероприятие с диаспорой, а как общий праздник тюркских стран.

"Как известно, буквально накануне Новруза в Анкаре состоялся саммит тюркских государств, и именно это событие привело к мысли о том, что праздник нам нужно провести совместно. На него мы пригласили послов Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Венгрии, руководителя депутатской группы дружбы Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "Кыргызстан-Азербайджан" Искандера Матраимова, корифеев политики и дипломатии Кыргызстана Медеткана Шеримкулова и Жаныша Рустенбекова, президента международного общественного объединения "Иссык-Кульский форум им.Ч.Айтматова" Аскара Айтматова, президента Клуба друзей Азербайджана Ассоль Молдокматову, общественных деятелей. Среди гостей были представители МИД, посольства Турции, азербайджанской диаспоры.

Некоторые мои кыргызские друзья спрашивали меня, почему я не уехал встречать Новруз домой, на что я ответил, что Новруз везде одинаково празднуется и в Азербайджане, и в Кыргызстане, и в любой другой тюркоязычной стране. Поэтому я сегодня вместе со своими друзьями", - сказал vb.kg Латиф Гандилов.

В своем выступлении посол отметил, что мир переживает тяжелый период – болезни, конфликты, кризисы и много других негативных ситуаций. "Я желаю одного, чтобы в домах наших братских народов всегда царил мир. Что такое война и каковы ее последствия, азербайджанский народ знает не понаслышке. И до сих пор еще сказывается напряжение по вине нашего соседа, с которым мы не можем прийти к прочному миру, так как он постоянно раскачивает ситуацию, приводя разные и выдуманные причины. Незаконно проводит добычу природных ресурсов, загрязняет окружающую среду, выливая отходы производства в водоемы и приводя их в негодность. С другой стороны, он не может расстаться с бредовыми мыслями - отторжения территорий. Несмотря на то, что прошло 2 года после военных действий, армянские военные до сих пор остаются в Нагорном Карабахе, завозят туда технику, боеприпасы для заминирования территорий.

Но сегодня праздник, не буду углубляться в эту тему. Уверен, что никакое зло не останется без ответа. Весна наступает и несет перемены к лучшему. Новруз символизирует начало новой жизни, победу добра над злом и радости над печалью. И будем надеяться, что божья справедливость восторжествует", - сказал Латиф Гандилов.

Он напомнил о важности этого года для азербайджанского и кыргызского народов. "Это год 100-летия великого сына азербайджанского народа, общенационального лидера Гейдара Алиева и 95-летия великого сына кыргызского народа, писателя Чингиза Айтматова. У нас впереди большие дела. Мы должны достойно отметить юбилеи великих деятелей тюркского мира", - сказал посол Азербайджана.

С праздником Новруз поздравили присутствующих послы Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Венгрии и пожелали крепкого здоровья, счастья, стабильности, мира и благополучия. Медеткан Шеримкулов и Жаныш Рустенбеков, Ассоль Молдокматова и Аскар Айтматов также поздравили всех с праздником и поблагодарили посла Азербайджана за инициативу проведения прекрасного торжества.

"Без меня не было бы в Кыргызстане Новруза, - сказал в шутку бывший спикер тогда еще Верховного Совета Киргизии Медеткан Шеримкулов. – В феврале 1991 года я подписал документ, согласно которому Новруз стал государственным праздником", - пояснил он.

Он также отметил, что наши народы имеют давние отношения, общие исторические, духовные и нравственные корни, ценности и традиции. "Именно это является прочным фундаментом, на котором мы выстраиваем современные кыргызско-азербайджанские отношения", - добавил он и рассказал, как искренне радовались кыргызы, когда в мае 1994 года вступил в силу Бишкекский протокол или, как его еще называют, соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией. Этот протокол соблюдался больше четверти века – дольше всех других документов о перемирии, обеспечивая тем самым мирную жизнь азербайджанскому народу и давая возможность - накопить силы и победить.

"Этот праздник объединяет народы не только тюркоязычных стран, но и других государств, - сказал vb.kg Жаныш Рустенбеков. – Тем более, что мы живем в многонациональных республиках. Так что всем нам счастливых перемен!".

Присутствующие искренне благодарили посла Латифа Гандилова и представителей посольства за прекрасное торжество дружбы, весны, за азербайджанское гостеприимство. В зале буквально витало праздничное настроение и оживление. Посольством была организована прекрасная музыкальная программа, звучали песни, посвященные Новрузу на кыргызском, туркменском, казахском, узбекском и турецком языках. А национальные танцы и сюжет о праздновании Новруза в Азербайджане внесли еще больше веселья и улыбок.

И какой же Новруз без угощений! По традиции он отмечается очень весело и богато, ведь, согласно поверьям, изобилие и многочисленность блюд на столе должны обеспечить достаток в семье в новом году, а в данном случае - в семье братских народов.


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URL: https://www.vb.kg/428365
Теги:
Азербайджан, посольство, праздник, спикер, танцы, язык, Кыргызстан, семья, Чингиз Айтматов
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