ФУГИ преобразован в Госагентство по управлению государственным имуществом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О вопросах управления государственным имуществом". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Согласно данному Указу, Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики будет преобразован в Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

Эта мера направлена на оптимизацию деятельности уполномоченного государственного органа в сфере управления государственным имуществом и усиление его функций.

Фонд по управлению государственным имуществом, как самостоятельное государственное ведомство, было образовано 21 января 1991 года указом Президента Кыргызской Республики "Об образовании, реорганизации и упразднении министерств и государственных комитетов Республики Кыргызстан". В течение 30 лет ведомство семь раз подвергалось реформированию и изменению организационной формы.

В настоящее время Фонд государственного имущества от имени государства выступает акционером в 42 хозяйственных обществах различных секторов экономики. Также функционируют 88 государственных предприятий по следующим направлениям деятельности: в сфере транспорта и связи – 11 ГП, в сфере связи, телевидения и инновационных услуг – 12 ГП, в сфере сельского хозяйства – 24 ГП, в системе госгеологии – 2 ГП, оказание различных услуг – 39 ГП.

Фонд уполномочен согласовывать штатные расписания каждого госпредприятия, утверждать их отчеты об итогах финансово-хозяйственной деятельности и проекты бюджетов на соответствующий год, а также утверждать размеры чистой прибыли, подлежащих перечислению в бюджет. Такой централизованный контроль деятельности госпредприятий начал осуществляться после принятия постановления Правительства Кыргызской Республики "Об упорядочении деятельности государственных предприятий" от 11 сентября 2019 года. До принятия отмеченного поста новл ения вышеуказанные полномочия у Фонда отсутствовали, а государственные предприятия напрямую работали с курирующими министерствами и ведомствами, что являлось одной из причин их низкой рентабельности. Полноценная реализация данного постановления позволит значительно улучшить деятельность госпредприятий.

Вместе с тем на сегодня существует необходимость пересмотреть систему управления компаниями с государственной долей участия с учетом текущих и долгосрочных приоритетов государственной политики и провести анализ экономической целесообразности функционирования каждого отдельного Общества. Основными задачами в рамках улучшения их деятельности являются:

- повышение прозрачности, открытости системы отбора и выдвижения кадров в органы управления;

- усиление системы мотивации и ответственности членов органов управления Общества;

- внедрение на практике института "независимых директоров".

Вместе с тем в настоящее время требуется решение всех имеющихся проблем в сфере аренды государственного имущества. Так, к примеру, Фонду предстоит провести кропотливую работу по выявлению дополнительных пустующих площадей в государственных зданиях и помещениях. Учитывая имеющиеся коррупционные риски и незаинтересованность государственных учреждений в предоставлении пустующих площадей в аренду в связи с тем, что 100% поступлений от аренды перечисляется в республиканский бюджет, предстоящая работа требует немалых усилий и ресурсов.

На сегодняшний день Жогорку Кенешем Кыргызской Республики утверждена Программа приватизации на 2023-2025 годы. Кроме продажи государственного имущества в данной Программе предусмотрено преобразование государственных предприятий в акционерные общества с сохранением 100% акций в собственности государства. Наряду с обозначенным, в качестве альтернативы приватизации также практикуются механизмы государственно-частного партнерства, инвестиционной аренды, доверительного управления имуществом.

Принимая во внимание все приведенные выше доводы в целях совершенствования системы управления государственным имуществом, а также повышения ее эффективности, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1.Преобразовать Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее – Государственное агентство по управлению государственным имуществом).

Внести в Указ Президента Кыргызской Республики

"О Кабинете Министров Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года

№ 114 следующее изменение:

– пункт 5 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"– Государственное агентство по управлению государственным имуществом;".

Государственному агентству по управлению государственным имуществом внести на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской Республики:

– в двухнедельный срок проект Положения и схему управления Государственного агентства по управлению государственным имуществом;

– в двухмесячный срок проекты решений Кабинета Министров Кыргызской Республики о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые и иные акты Кабинета Министров Кыргызской Республики, вытекающие из настоящего Указа.

Кабинету Министров Кыргызской Республики:

– в месячный срок утвердить Положение и схему управления Государственного агентства по управлению государственным имуществом;

– привести свои решения в соответствие с настоящим Указом;

– принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа".