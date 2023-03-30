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СМИ: Центральная Азия обречена на "великое переселение"

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- Светлана Лаптева
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Эксперты Института географии РАН увидели зависимость потока мигрантов из Средней Азии от усиления засухи, деградации поливной пашни. Проблема лежит в двух плоскостях – особенностях пустынного климата Центральной Азии и взрывного роста населения, вызванного советским "экономическим чудом".

Большевистский задел позволил еще 30 лет после роспуска СССР более-менее успешно поддерживать экономику. Конец этому благополучию положат нарастающая жара и человеческий фактор.

Как известно, водой Центральную Азию снабжают Памир и Тянь-Шань. Однако горные ледники только за последние 34 года сократились на 37%. Каждое лето они тают на 1,1% Что уже в этом веке поставит край на грань выживания. Об этом грозно предупреждают облысение предгорий, учащение засух, наступление пустыни, оползней, селей, бесконечная череда наводнений, пыльных и песчаных бурь.

Другая беда – утрата плодородных почв, доступных водных ресурсов. Наибольший масштаб деградации пашни очевидны в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, здесь уж выбыло из оборота от 22 до 27 % сельхозземель. Страшной картинкой недалекого будущего служит обнаженное дно Аральского моря.

Деградация земель ведет к падению урожайности и продуктивности животноводства, заметно бьет по кошельку сельчан. Новые фермерские (декханские) хозяйства не смогли заменить советскую систему колхозов и совхозов. Сказывается недостаток инвестиций, нехватка знаний и опыта. В итоге сельский люд просто разбегается в поисках лучшей доли за рубеж.

Сегодня границу России ежегодно пересекают почти 4,5 млн человек. Мигранты составляют около 20% трудоспособных Узбекистана, 26% – Киргизии и 50% – Таджикистана. И эти цифры ежегодно растут.

Между тем, демографический бум в регионе, подогреваемый исламизацией и бесправием женщины, не утихает. При независимости население Киргизии выросло на 1,9 млн человек, Таджикистана – на 4,2 млн, Узбекистана-на 17 миллионов.

Это означает одно: Россию ожидают новые миллионы мигрантов из Центральной Азии, у них просто нет выбора.

Источник: vesti.uz


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URL: https://www.vb.kg/428370
Теги:
миграция, Россия, Центральная Азия
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