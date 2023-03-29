В ГУОБДД прокомментировали скрытое использование радаров

В ГУОБДД МВД КР ответили на часто возникающий у водителей вопрос по поводу скрытого использования радаров:

"Прежде всего в порядке информации сообщаем что, согласно требованиям "Инструкции по совершенствованию и повышению эффективности надзора за дорожным движением и общественным порядком подразделениями ГУОБДД МВД Кыргызской Республики", утвержденный приказом МВД Кыргызской Республики за №1284, одним из видов контроля за дорожным движением с использованием транспортных средств может быть скрытым,

Это означает что, скрытый контроль за дорожным движением осуществляется сотрудниками ГУОБДД путем использования сертифицированных средств (радаров) которые скрыты от участников дорожного движения, а показания передаются по беспроводной связи и используются для выявления нарушений Правил дорожного движения, а также составления протоколов о нарушениях.

Вместе с этим, в целях предотвращения ДТП с тяжкими последствиями, на аварийно – опасных участках, допускается применение средств измерения скорости движения с дистанционно передающими устройствами с выведением на экран переносного технического средства (ноутбук, планшет) фиксированные нарушения ПДД".