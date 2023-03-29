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Милиция Чуйской области ликвидировала нарколабораторию в Караколе

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сотрудниками СБНОН ГУВД Чуйской области установлена и ликвидирована нарколаборатория на территории города Каракол Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным пресс-службы, 26 марта 2023 года сотрудниками СБНОН ГУВД Чуйской области возле нового автовокзала Бишкека был задержан гражданин О.М. 1963 года рождения, у которого в двух литровой банке абрикосового варенья был обнаружен и изъят стеклянный бутылек с гашишом весом 67 грамм.

"Данный факт был зарегистрирован в ОВД Аламудунского района и возбуждено уголовное дело по статье 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

26 марта 2023 года гражданин О.М. 1963 года рождения в порядке ст. 96 УПК Кыргызской Республики по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый гражданин О.М. показал, что наркотические средства он приобрел у гражданина А.А. в Караколе Иссык-Кульской области.

27 марта 2023 года в рамках вышеуказанного уголовного дела сотрудниками СБНОН ГУВД Чуйской области, Отряда специальных операций МВД КР по Чуйской области, сотрудниками кинологического центра СБНОН МВД КР в доме жителя города Каракол Иссык-Кульской области у гражданина И.А. 1984 года был произведен обыск, где установлено нарколаборатория и наркотическое средство – марихуана, общим весом 12 килограммов 450 грамм, также при

обыске дома жителя пригорода Пристань у гражданина А.А. 1983 года рождения было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана весом 350 грамм.

28 марта 2023 года граждане И.А. 1984 года рождения и А.А. 1983 года рождения в порядке ст. 96 УПК Кыргызской Республики по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/428379
Теги:
Каракол, наркотики, Чуйская область, Иссык-Куль, МВД
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