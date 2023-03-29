Жители села Манас возмущены: застройщик закрыл въезд на русское кладбище

Более 50 жителей села Манас Сокулукского района Чуйской области вышли с протестом к администрации Ат-Башинского айыл окмоту после того как увидели, что центральный въезд на действующее православное кладбище оказался наглухо закрыт, а отрезок дороги готовится под строительство. К людям вышел представитель айыл окмоту, включились местные депутаты, но к мировому соглашению пока прийти не удается.

Как рассказала vb.kg жительница села Светлана Владимировна Бориско, в 2000-х годах участки под строительства выделялись вокруг кладбища.

"И мы тогда еще хотели попросить увеличить площадь кладбища, но видя, что идет застройка, не стали настаивать. Оставили как есть. А теперь, конечно, мы в шоке - застройщик крайнего дома не только перекрыл въезд через центральную дорогу, загородив все бревнами, камнями, но и сами ворота наглухо закрыл. Вопрос в том, что есть другие входы, но покойников можно завести только через Центральный въезд. Потому мы и обратились в айыл окмоту.

На сход пришли больше 50-ти человек, представители айыл окмоту согласились с нами, что перекрывать дорогу никто не имеет права, и мы все вместе пришли непосредственно на этот спорный участок, к застройщику.

Люди говорили, что это санитарная зона, что должно быть разрешение госрегистра, красная книга. И мы были удивлены, что красная книгу у застройшика оказалась. Он ее показал представителям айыл окмоту и депутатам.

Мы так поняли, что в 2000-х годах архитекторы, госрегистр, не выезжая на место, подмахнули разрешение, даже не указав на плане мостик, который там уже больше 60 лет. Все это надо проверить.

Представители айыл окмоту предложили найти решение, которое бы устроило всех. Они сказали застройщику, что иначе придется перепроверять законность всех новых строений. Можно же оставить дорогу для въезда на кладбище, например. Мы разошлись в надежде, что решение будет найдено.

Вечером кто-то из жителей выложил видео разговора на спорном участке в тик-ток. Сейчас считается, что если в интернет выложишь - это вроде гарантия, что никто не посмеет замолчать ситуацию. Вроде страховка от коррупции. Ведь кто-то нарисовал план, подписал разрешение, в котором захватывается территория, примыкающая к кладбищу. А ведь должна быть учтена и санитарная зона.

Мы хотим чтобы нас услышали. Мои деды отсюда уходили на войну, один дед погиб под Москвой, служил в Панфиловской дивизии. Мы всю жизнь тут прожили, всегда стараемся найти компромисс. И мы просим, чтобы перепроверили документы, сделали все правильно", - рассказала Светлана Бориско.