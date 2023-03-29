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В Ошской области выявлен канал по изготовлению поддельных паспортов

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- Бакыт Басарбек
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В процессе проводимых органами ГКНБ КР оперативно-розыскных мероприятий по противодействию МТО на территории Ошской области выявлен канал по изготовлению поддельных паспортов КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, задержана гражданка КР Х.У.О., уроженка Ошской области, которая по просьбе отдельных членов МТО "ИГ", через свои связи в органах ЗАГСПРН по Ошской области пыталась изготовить поддельные паспорта гражданина КР на граждан РУ, разыскиваемых за причастность к террористической деятельности.

В результате проведенных по месту проживания Х.У.О. обысковых мероприятий обнаружены 2 паспорта гражданина КР. По данному факту в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по установлению законности изготовления и выдачи вышеуказанных паспортов".


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URL: https://www.vb.kg/428386
Теги:
ГКНБ, задержание, Ош, поддельный паспорт
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