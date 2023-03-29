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Эдиль Байсалов принял нового посла Швеции Томаса Данестада

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- Бакыт Басарбек
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Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов принял нового посла Швеции Томаса Данестада по случаю вручения им верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Швецией в сфере культурно-гуманитарного и торгово-промышленного сотрудничества.

Стороны обсудили также приоритеты повестки Швеции, в качестве страны-председателя Европейского Союза, и обменялись мнениями по вопросам установления межрегионального сотрудничества между центрально-азиатскими и скандинавскими государствами.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Кыргызской Республике Томас Данестад подтвердил готовность к активизации сотрудничества Кыргызской Республики и Королевства Швеции.


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URL: https://www.vb.kg/428393
Теги:
Швеция, Кабинет министров, Эдиль Байсалов
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