Новый тротуар с велодорожкой скоро появится на улице Садырбаева

Ленинский акимиат совместно с городскими службами проведён обход, осмотр строительства тротуара и велодорожки на отрезке улицы Садырбаева от А.Масалиева до ул. Семетей.Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, строительство ведется со стороны МП "Бишкекасфальтсервис" в целях реализации проектов по благоустройству города Бишкек, создания комфортных условий для горожан и развития активного отдыха.

Тротуар с велодорожкой расположен с южной стороны улицы Садырбаева общей протяжённостью 2,8 км. В настоящее время ведутся работы по подготовке основания тротуара и велодорожки, снос (демонтаж) препятствующих объектов.

Строительные работы планируются завершить до мая текущего года года.