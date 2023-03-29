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НЦПП: Медицинская служба СИН должна перейти в ведение Минздрава

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- Назгуль Абдыразакова
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Национальный центр по предупреждению пыток КР на протяжении нескольких лет поднимает вопрос о передаче параллельной медицины в ведение Министерства здравоохранения. Однако, данный вопрос остаётся не решенным. И те проблемы, которые возникают по сей день в Службе исполнения наказания при Минюсте КР, в части диагностирования, лечения и последующего медицинского сопровождения лиц, находящихся в исправительных учреждениях СИН, подтверждают позицию Национального центра. Об сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, медицинская служба СИН не в состоянии обеспечить необходимое медицинское обслуживание следственно-арестованным и лицам, отбывающим наказание, основными причинами чего является:

– нехватка узкоспециализированных врачей;

– слабая/недостаточная компетентность сотрудников медчасти (медработники не проходят обязательное повышение квалификации наравне с гражданскими врачами);

– отсутствие возможности реабилитации тяжелобольных в условиях следственных изоляторов и исправительных учреждений;

– несоблюдение стандартов лечения, утвержденных клиническими протоколами Минздрава.

Согласно исследованию Национального центра вопросов обеспечения прав лиц с тяжелыми заболеваниями, содержащихся в учреждениях СИН, за 2022 год, до настоящего времени осужденные с неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии умирают в стенах исправительных учреждений без предоставления паллиативной помощи и соответствующего ухода. (С полным текстом исследования вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Cпециальные доклады" в меню "Отчеты по посещениям")

Международные нормы, к которым присоединилась Кыргызская Республика, требуют обеспечения доступа к своевременной и качественной медицинской помощи. Национальный центр расценивает неэффективность медицинского обслуживания как жестокое или унижающее достоинство обращение, а при наличии какой-либо цели – как пытки.

В вопросах повышения качества и профессиональной ответственности медицинских работников системы пенитенциарного здравоохранения, совершенствование качества подготовки медицинских кадров на всех уровнях медицинского образования, поэтапный перевод пенитенциарного здравоохранения в систему гражданского здравоохранения позволят достигнуть значительного прогресса в вопросах охраны здоровья в местах заключения.


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URL: https://www.vb.kg/428400
Теги:
ГСИН, Минздрав, Кыргызстан, больница
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