Омурзак Толобеков: В США заинтересовались кинопроектом "Манас"

Ранее сообщалось, что продюсер и сценарист фильма "Семетей - сын Манаса" Омурзак Толобеков начал работу над сценарием художественного фильма "Манас". На сегодняшний день сценарий трёхчасового анимационного фильма "Манас" уже готов. Об этом редакции vb.kg рассказал он сам.

По его словам, с помощью МИД и посольства КР в США сценарий был предложен Голливуду и компании "Нетфликс".

"С сопродюсером фильма и советником президента Медетом Букуевым мы планируем встретиться с руководством компании "Нетфликс". Это что касается анимационного фильма. Кроме этого, как я ранее говорил, мы с продюсером известных сериалов "Эртугрул" и "Осман" Мехметом Боздагом уже договорились снять сериал "Манас". Съемки начнутся со следующего года.

Вообще Голливуд давно интересуется нашим эпосом. В 2009 году министра культуры Султана Раева и кинорежиссера Болота Шамшиева приглашали на переговоры по этому поводу. Шамшиев тогда озвучил огромную сумму 120 млн долларов и от этого проекта отказались. Кстати, тогдашний вице-президент кинокомпании Сэнфорд Панич, который их приглашал на переговоры, ныне является президентом Sony Motion Picture Group. Мы сегодня вышли на них уже с реальным предложением. Также мы предложили наш сценарий компании "Нетфликс". Скоро, бог даст, пройдут переговоры.

Вашим сопродюсером является советник президента Медет Букуев. Насколько он оказал поддержку этому грандиозному проекту?

Он оказал значительную поддержку. Уже после выхода фильма "Семетей – сын Манаса" Медет Омошевич оценил его по достоинству. И теперь, когда мы работаем уже над фильмом "Манас", его помощь неоценима. Понимая, что этот грандиозный проект одному будет трудно осилить, я предложил ему стать сопродюсером и он согласился. Эту идею поддержал и президент КР Садыр Жапаров.

В ходе рабочей поездки в США Медет Омошевич намерен встретиться с нашими соотечественниками в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии и так далее, и поделиться с ними идеями по поводу этого проекта. Тем более, все они поддержали этот кинопроект, и я им за это благодарен.

Что по поводу вашего фильма "Семетей – сын Манаса". Когда его увидит широкая публика?

Сейчас мы работаем с зарубежными телеканалами и платными интернет-каналами, переводим фильм на иностранные языки.

Начиная с 29 марта мы представим его американским телеканалам и интернет-каналам, а также нашим соотечественникам, проживающим в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Огайо.