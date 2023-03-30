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ГКНБ: Задержан член международной террористической организации

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- Бермет Таалайбекова
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27 марта в Джалал-Абаде задержан активный сторонник международной террористической организации – "А.К.", 1995 г.р., житель города Джалал-Абад, ранее проходивший военную службу в специальных подразделениях МО КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что задержанный "А.К." в конце 2022 года выехал за пределы Кыргызстана и предпринял попытку перебраться в Сирийскую Арабскую Республику для участия в вооружённых конфликтах на стороне МТО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 37-256 ч.2 УК КР ("Покушение" - "Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки), задержанный водворен в СИЗО. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/428415
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, Сирия, терроризм, Кыргызстан
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