ГКНБ: Задержан член международной террористической организации

27 марта в Джалал-Абаде задержан активный сторонник международной террористической организации – "А.К.", 1995 г.р., житель города Джалал-Абад, ранее проходивший военную службу в специальных подразделениях МО КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что задержанный "А.К." в конце 2022 года выехал за пределы Кыргызстана и предпринял попытку перебраться в Сирийскую Арабскую Республику для участия в вооружённых конфликтах на стороне МТО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 37-256 ч.2 УК КР ("Покушение" - "Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки), задержанный водворен в СИЗО. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.