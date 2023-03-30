Погода
$ 87.52 - 88.15
€ 94.12 - 95.13

ГКНБ: В Бишкеке пресечен незаконный оборот драгоценных металлов (фото)

219  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке выявлена и пресечена деятельность подпольных ювелирных цехов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что отдельные субъекты предпринимательства в сговоре с должностными лицами Департамента драгоценных металлов при МФ КР в нарушение действующего законодательства не проходили обязательную процедуру клеймирования ювелирных изделий и в целях уклонения от уплаты соответствующих налогов производили незаконное клеймирование с использованием оборудования кустарного производства.

28 марта 2023 года, в рамках уголовного дела и санкции судебных органов проведены обыски по адресам, где в подпольных цехах осуществлялось производство ювелирных драгоценных изделий, в результате которых изъяты золото и золотые изделия общей массой более 2,5 кг., серебро и изделия из серебра – весом более 70 кг. По обстоятельствам дела следствием допрошены более 50 человек.

В результате подобных незаконных действий на рынок страны выпускается значительное количество ювелирных изделий с поддельными пробами, что подразумевает уклонение от уплаты обязательных налоговых платежей в особо крупных размерах.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление круга вовлеченных должностных лиц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428417
Теги:
ГКНБ, золото
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  