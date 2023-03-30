Клара Ажыбекова: Хватит обманывать молодежь, что в СССР были колонии

Хотелось бы заметить этому американскому Институту по освещению войны и мира, что сама постановка проблемы о какой- то деколонизации Центральной Азии их первых шагах и решениях не соответствуют объективной реальности образа жизни, главных ценностях жизни в нашей любимой, родной, Великой Родине – СОЮЗЕ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК!

Конечно, можно понять господина директора этого Института Стивена Рамзи, ибо он выполняет заказ своих хозяев в Вашингтоне. Кстати, надо заметить, США и весь коллективный Запад и в советское время пытался доказать, что Республики Советского Союза являются "колонией" России, что идет насильственная русификация народов республик. Тогда голосили подобным образом радиостанции" Немецкая волна", BBC, Свобода и другие.

Запад, несомненно, желает оторвать республики Советского Союза от России раз и навсегда, сделать их навеки враждебными и непримиримыми друг к другу. Политика патологической русофобии со стороны Запада к России тоже должна решить те планы, которые они перед собой поставили. Уже не секрет, что особенно США просто безоглядно пользуются технологиями лжи, спекуляций, провокаций, откровенного обмана в целях выставить Россию в любом неприглядном виде. Это уже стереотипная провокационная работа США в своей пропагандистско-информационной деятельности.

Правда меня удивляет, что граждане Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана на полном серьезе пытаются вести обсуждения на эту абсолютно несуразную тему! Как Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика могла быть колонизатором остальных республик, если она только создавала, строила, безвозмездно отдавала машины, стройматериалы, строила заводы, фабрики, дороги, жилые дома, школы, больницы, театры, научные центры, Академии наук, курортные зоны отдыха и т.д. Вот бы всем таких колонизаторов.

Попытки навязать общественности и всему миру, что РФСР была колонизатором, а союзные национальные республики были колонией в советский период развития смешны и в корне несостоятельны.

Во-первых, Советский Союз был социалистической страной! Все 15 республик входили в Советский Союз, в том числе и Россия как равная среди равных! Они сами избирали центральные власти и делегировали ряд полномочий центру, куда входили и представители республик, как в советских органах, так и в партийных органах! Существовал Верховный Совет СССР, где принимались все важные законы и решения. Главное политическое направление давала КПСС – ядро политической системы Советского Союза! Существовали съезды КПСС каждые 5 лет, где были представители всех республик и их областей! Подготовка съездов шла через первичные, районные, областные, краевые партийные организации! Ни один случайный, криминальный человек не мог стать членом выборного органа партии и также СОВЕТОВ! Только самые лучшие рекомендовались на выборные органы как партии, так и советов!

Господа! Вы хотя бы понимаете, какую чушь Вы несете? Какие метрополии, какие колонии? Только абсолютно безграмотные люди могут говорить об этих несуществующих колонизаторах и колониях! Причем во всех ветвях партийной и государственной власти находились люди, выдвинутые трудовыми коллективами без единой копейки! Например, кандидаты в депутаты любого уровня не тратили ни одного рубля со своего кармана! Государство само обеспечивало пропагандистским материалом кандидата в депутаты! Но и зарплату они не получали, работали сессионно! Дорогу, командировочные, конечно, платили, пока шли сессии, съезды! Но они были со всех регионов Советского Союза, принимали самые важные решения!

За время прошедшее с развала СССР народы бывших союзных республик многому научились, живут в условиях суверенитета и независимости! Правда все стали жить гораздо хуже и беднее!

Во-вторых, во всем мире колонизаторы отбирают от колоний! А РСФСР только отдавала, пока республики поднимались.

В-третьих, нигде в мире нет такого примера, чтобы колонизаторы обучали население колонии бесплатно, лечили бесплатно, жилье давали бесплатно! Науку создавали и финансировали за счет центра! Повышение квалификации, аспирантура, докторантура бесплатно! Где вы найдете таких колонизаторов?

В-четвертых, все в " колониях" отдыхали за счет профсоюзных организаций по символическим ценам или бесплатно по путевке на всей территории Советского Союза как в центре, так и в регионах, т.е. в республиках.

В-пятых, интернационализм, дружба, взаимопомощь, братство были нормой взаимоотношений как между республиками, так и между центром и республиками!

Господа! Хватит лгать, врать, обманывать народы, молодежь, что в Советском Союзе были колонизаторы и колонии. Позор и стыд за такую брехню. Именно после разрушения Советского Союза во всех республиках трудящимся стало жить гораздо хуже! Вспомните, как люди ходят с протянутой рукой для операции, для лечения онкологических заболеваний, безработные, бездомные. Это называется деколонизация?

Человечеству на данном этапе надо освободиться от колонизации освободиться от колонизации США и НАТО практически все государства мира! Всякие там санкции, сегрегации, идеология расизма, фашизация всех сфер жизни, формирование радикальных исламских группировок как мобильной части Армии НАТО в государствах, особенно распространения ислама и богатыми подземными природными ресурсами. Политика: хочу отбомблю и отберу. Хочу пока подожду? Поэтому народы мира уже везде поднимают голову от фашиствующей политики Запада, в первую очередь США. Долой империализм и неоколониализм Запада во главе с США! Вот что ответила бы этой лживой конференции Института войны и мира (IMPR).

Клара Ажыбекова, профессор

Источник: Centrasia.institute