При получении взятки задержан один из руководителей ОАО "Чакан ГЭС"

ГКНБ КР выявил коррупционную схему в энергетической отрасли страны, выраженной в виде получения ответственными лицами ОАО "Чакан ГЭС" так назывемых. "откатов" при проведении тендеров на строительство в ущерб качеству выполненных работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следствием установлено, что руководитель ОАО "Чакан ГЭС" на систематической основе требовал у частных предпринимателей денежные средства в виде т.н. "откатов" в размере 10% от суммы заключенного договора, в случае отказа последний угрожал задержкой выплат денежных средств по выполненным частными компаниями работам.

В результате проведения специальных следственных действий в момент получения денежных средств в сумме 150 тысяч сомов с поличным был задержан "А.М.".

На основании добытых доказательств "А.М." в порядке ст.98 УПК КР выдворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие".