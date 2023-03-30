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Марат Иманкулов принял участие во встрече секретарей совбезов стран ШОС

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Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов 29 марта в Нью-Дели принял участие в 18-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении Марат Иманкулов отметил, что регулярные встречи секретарей советов безопасности ШОС являются реальной практической возможностью для реализации решений, принятых главами государств.

Благодаря активности постоянно действующих органов и задействованию всех механизмов ШОС, как подчеркнул секретарь Совета безопасности КР, за время председательства Республики Индия в период 2022-2023 г.г. не было допущено развития каких-то фатальных событий, напротив, идет системное повышение уровня устойчивости стран к агрессивным воздействиям факторов риска - странам ШОС в этом помогает сплоченность и взаимопонимание.

Марат Иманкулов также предложил использовать двусторонние и многосторонние возможности для сверки своих позиций и согласования совместных шагов в сфере борьбы с вызовами и угрозами безопасности на ближайшую перспективу.

На полях ШОС Марат Иманкулов в двустороннем формате провел встречи с коллегами из Индии, России и Таджикистана, на которых обсудил вопросы региональной безопасности и развития партнерских отношений. В контексте расширения взаимодействия с индийской стороной достигнута договоренность о проведении второго раунда диалога "Кыргызстан – Индия" в Кыргызской Республике в 2023 году".


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URL: https://www.vb.kg/428424
Теги:
ШОС, совбез, Марат Иманкулов
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