Лидер "Талибана" провозгласил курс на глобальный джихад

Установление шариата в Афганистане – это только первый этап успешного джихада "Талибана", заявил лидер талибов маулави Хайбатулла Ахунд, выступая перед улемами (исламскими учеными) из Кабула. По его словам, в дальнейшем талибы и афганские улемы обязаны вести весь мир к шариатскому руководству. Таким образом, главарь "Талибана" дал ясно понять, что джихад его боевиков не ограничится лишь территорией Афганистана, пишет "Независимая газета".

Сенсационные откровения маулави Хайбатуллы стали известны несколько дней назад, после того, как главные тезисы его выступления появились в афганском сегменте социальных сетей. Заявления эмира талибов, таким образом, опровергают утверждения многих политиков, дипломатов и экспертов, в том числе, российских, которые несколько лет уверяли общественное мнение в якобы отсутствии у афганского "Талибана" глобальных джихадистских амбиций. По их словам, в отличие от "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ), талибы якобы хотят создать "исламскую систему" только в Афганистане, что они не собираются заниматься экспортом джихада и поэтому необходимо сотрудничать с талибским режимом как наиболее вегетарианским из джихадистских проектов. Однако сам эмир "Талибана" опроверг эти утверждения и оценки.

"Успех афганского джихада означает не только гордость и славу для афганцев, это слава для всех мусульман, это желание мусульман всего мира, - сказал маулави Хайбатулла Ахунд в своем выступлении перед религиозными учеными из Кабула. - Следовательно, ваша ответственность заключается не только в том, чтобы установить шариат в Афганистане, но и в том, что ученые Афганистана обязаны вести весь мир к руководству по шариату". Тема важности соблюдения шариата не только в Афганистане, но и за его пределами была главной в речи эмира "Талибана".

Еще одним важным сюжетом в выступлении маулави Хайбатуллы стал его ясный и четкий отказ создать "инклюзивное правительство" в Афганистане. Именно в этом кабульский режим "Талибана" уже более полутора лет пытаются убеждать с разных сторон представители ООН, США, России, Китая, Ирана, Пакистана, Индии, ЕС и республик Центральной Азии. Примечательно, что некоторые американские и российские дипломаты дружно выражали оптимизм на этот счет, давая понять общественному мнению, что талибы рано или поздно согласятся создать инклюзивное правительство, в состав которого могли бы войти представители основных этнополитических групп страны. Маулави Хайбатулла недвусмысленно дал понять, что все эти надежды напрасны.

Выступая перед собранием кабульских улемов, лидер "Талибана" подчеркнул необходимость соблюдения условий амнистии для представителей республиканского режима, свергнутого талибами в августе 2021 года. "Никому из нас не позволено наказывать людей из прежних режимов за их прошлые преступления, - сказал маулави Хайбатулла. - Если кто-то это сделает, его будут судить в суде. У меня есть четкие инструкции для судов на этот счет. Но предоставление им должностей в правительстве недопустимо, поскольку это заденет чувства тех, кто пострадал от их действий и того факта, что они были испытаны и потерпели неудачу в прошлом. Поэтому избегайте предоставления им каких-либо государственных должностей".

В том же самом выступлении эмир талибов презентовал модель управления Афганистаном, которую он намерен создать. По его словам, "настоящий шариат" может быть реализован только путем объединения религиозных ученых и "правителей", то есть талибских администраторов: "Власть шариата будет исходить только от двух групп. Первая - это правители, уже находящиеся у власти, а вторая – ученые". Маулави Хайбатулла подчеркнул необходимость включения религиозных ученых в каждый руководящий орган нынешнего "временного правительства" в Кабуле, что позволит "контролировать правителей и лучше соблюдать шариат". По словам эмира талибов, "ученые должны присутствовать в судах, министерствах, провинциальных и уездных администрациях". Любопытно, что маулави Хайбатулла отметил, что без участия улемов сами талибы создать полноценную "исламскую систему" в Афганистане не смогут. "Теперь, когда пришло время внедрять шариат, талибы не знают, как это сделать. Но это сделают ученые, поскольку они знают все (религиозные нормы и) постановления".

В том же самом выступлении маулави Хайбатулла подчеркнул свой особый политический статус в создаваемой в Афганистане "исламской системе": "Я не политик и не лживый лидер, которому приходится лгать, чтобы завоевать популярность и сделать свой бренд известным в мире. Поэтому, если вы называете меня своим лидером, то тогда вы подчиняетесь тому, что я говорю, и если я прошу вас уйти, то вы уходите".

Афганские эксперты расценили последний тезис как послание эмира "Талибана" амбициозным министрам талибского правительства в Кабуле, прежде всего, главе Минобороны мулле Якубу и главе МВД Сираджуддину Хаккани, которые пытаются вести закулисные переговоры с иностранными партнерами и выступают с критикой некоторых решений, исходящих из фундаменталистского окружения маулави Хайбатуллы. В частности, речь идет об ограничении прав женщин в Афганистане на получение образования и на работу. Известно, что по этому вопросу позиции, например, Сираджуддина Хаккани, скорее, совпадают с требованиями представителей США и ЕС, чем с мнением эмира талибов. Дело дошло до того, что несколько месяцев назад известный американский политолог Шерил Бернард, супруга бывшего американского спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, открыто, через СМИ, призвала Хаккани совершить переворот в Афганистане и свергнуть группу фундаменталистов во главе с маулави Хайбатуллой. Вскоре после этого эмир "Талибана" объявил о создании 40-тысячного корпуса личной гвардии, который финансируется из бюджета кабульского правительства и, фактически, является противовесом армейским и полицейским силам, находящимся под контролем "младоталибов" муллы Якуба и Сираджуддина Хаккани.

Сигнал, посланный эмиром "Талибана" в ходе выступления перед кабульскими улемами, может означать, что, завершив процесс создания корпуса эмирской гвардии, маулави Хайбатулла вполне может потребовать смены руководства силовых ведомств в правительстве талибов. И сейчас одной из главных интриг является прогноз, как на это требование отреагируют мулла Якуб и Сираджуддин Хаккани, а также их неформальные иностранные партнеры.