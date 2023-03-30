Кыргызско-узбекский автозавод будет выпускать широкую линейку автомобилей

Проект организации сборочного производства легковой и коммерческой техники на территории Кыргызстана будет реализован в три этапа. Подробности рассказала заместитель министра экономики и коммерции КР Айнура Усенбекова, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в апреле прошлого года на заседании совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана стороны договорились рассмотреть вопрос о развитии машиностроительной промышленности и реализации проектов по созданию в Кыргызстане сборки легковых автомобилей, сельскохозяйственной и навесной техники. Соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники было подписано в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек. С узбекской стороны над проектом будет работать Узавтосаноат, с кыргызской - ООО "ДТ Техник" и ОАО "Нур".

По словам Айнуры Усенбековой, на заводе будут производить 19 моделей автомобилей, включая микроавтобусы, пикапы и седаны. На заводе будут выпускать автомобили марки Chevrolet, Daewoo и Isuzu. Первым с конвейера сойдет авто Cobalt.

"Первый этап подразумевает организацию производства по методу SKD (крупно узловая сборка) до 10 тысяч единиц автомобилей, с созданием 500 новых рабочих мест из граждан нашей страны. Во время второго этапа (через 4 – 5 лет) производство возрастет до 20 тысяч автомобилей, с созданием 1000 новых рабочих мест. И третий этап - организация CKD (мелко узловая сборка), производство возрастет до 30 тысяч автомобилей. Начиная с этого этапа и в последующем поставщиками комплектующих для производства транспортных средств будут выступать производители-резиденты Кыргызской Республики, а также другие производители, имеющие соответствующую сертификацию своей продукции", - уточнила она. – "Строительство и запуск совместного завода позволит не только создать новый рабочие места, но и даст возможность для эффективного развития машинно-строительной отрасли Кыргызстана".

Завод будет построен в селе Ак-Суу Московского района Чуйской области. Согласно графику работы по строительству объекта должны быть завершены летом этого года.

У Кыргызстана уже есть успешный опыт реализации промышленных проектов с Узбекистаном в области машиностроения. В Джалал-Абаде работает предприятие, которое уже около десяти лет активно сотрудничает с автопромом соседней страны. В последние годы на заводе налажен выпуск более 30 кузовных деталей для легковых машин, которые собирают в РУз. Годовой объем производства предприятия оценивается в сумму более 2 миллионов долларов.