Эксперт Александр Темирбеков рассказал, как меняется климат в Кыргызстане

В конце 2022 года ПРООН КР начал реализацию проекта "Оказание консультативной поддержки "Расширенному плану реализации ОНУВ и долгосрочной низкоуглеродной/ углеродно-нейтральной стратегии (НУС) до 2050 года". В ходе работы проекта будет разработана версия ОНУВ ПР с определенными или/и обновленными количественными целевыми показателями адаптации и смягчения последствий изменения климата с учетом реалий сегодняшнего дня. Для выполнения поставленных задач были приглашены эксперты различных секторов экономики под руководством опытнейшего специалиста в области климатологии Александра Темирбекова.

Мы попросили Александра ответить на несколько вопросов, которые в целом могут дать разъяснения о положении дел с изменением климата и какие адаптационные меры надо предпринять для предотвращения негативных последствий.

1. Насколько обоснована глобальная климатическая повестка?

Влияние человека на климатическую систему является очевидным и становится все бо-лее значительным, при этом воздействия наблюдаются в атмосфере, на всех континен-тах и во всех океанах. Этот факт подтверждается в уже Шестом докладе об оценке изме-нения климата (ОД 6) Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК, 2021-2023), который представляет физическую научную основу изменения кли-мата Земли.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата была основана в 1988 году Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой ООН по окру-жающей среде (ЮНЕП) и позднее была одобрена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Она состоит из трех Рабочих групп ученых из различных стран мира. Членство открыто для всех членов ВМО и ООН. МГЭИК готовит доклады, которые способствуют работе Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изме-нении климата (РКИК ООН), основного международного договора об изменении клима-та. Цель РКИК ООН состоит в том, чтобы стабилизировать концентрации парниковых га-зов в атмосфере на уровне, который предотвратил бы опасное антропогенное вмеша-тельство в климатическую систему.

Начиная с 1950-х годов, многие наблюдаемые изменения являются беспрецедентными в масштабе от десятилетий до тысячелетий. В настоящий момент МГЭИК заявляет с 95-процентной уверенностью, что человек является основной причиной происходящего глобального потепления. Кроме того, в ОД 6 говорится, что чем больше деятельность че-ловека пагубно влияет на климат, тем больше риски серьезных, всеобъемлющих и не-обратимых воздействий на людей и экосистемы и тем сильнее долгосрочные измене-ния во всех компонентах климатической системы. Вместе с тем в ОД 6 подчеркивается, что у нас есть средства для ограничения изменения климата и связанных с ним рисков и многочисленные решения, которые обеспечивают возможность постоянного развития экономики и человеческого потенциала. Однако стабилизация повышения температуры до 2 °С относительно доиндустриальных уровней потребует неотложного и существенно-го отступления от сценария обычного хода деятельности. Кроме того, чем дольше мы ждем принятия мер, тем дороже это будет стоить и тем более серьезные технологиче-ские, экономические, социальные и институциональные проблемы перед нами встанут.

Воздействие человека на климат, определяется, растущими выбросами парниковых га-зов (ПГ), связанных с деятельностью человека и, прежде всего, со сжиганием ископае-мого топлива. Серьезные последствия возможных рисков и воздействий изменения климата, особенно для наименее развитых и развивающихся стран определяют необхо-димость неотложного привлечения внимания как политиков, так и граждан мира к ре-шению данной проблемы.

2. Что происходит с климатом?

Каждое из трех последних десятилетий характеризовалось более высокой температурой у поверхности Земли по сравнению с любым предыдущим десятилетием, начиная с 1850 г. В Северном полушарии, где такая оценка возможна, 1983–2012 гг. были, вероятно, самым теплым 30-летним периодом за последние 1 400 лет (средняя степень достоверности). Глобально усредненные совокупные данные о температуре поверхности суши и океана, рассчитанные на основе линейного тренда, свидетельствуют о потеплении на 0,85 °С2 за период 1880-2012 гг., за который имеются многочисленные, независимо по-лученные массивы данных метеорологических наблюдений.

Помимо явного повышения на протяжении нескольких десятилетий, глобально осредненная приземная температура демонстрирует существенную десятилетнюю и межгодовую изменчивость.

За период 1901–2010 гг. средний глобальный уровень моря повысился на 0,19 м. Темпы повышения уровня моря с середины XIX века превысили средние темпы за предыдущие два тысячелетия (высокая степень достоверности).

Антропогенные выбросы парниковых газов, вызванные в основном эконмическим ро-стом и увеличением населения, возросли относительно доиндустриальной эпохи, и сей-час они как никогда значительные. Это привело к беспрецедентным уровням атмосфер-ных концентраций диоксида углерода, метана и закиси азота.

Доказательства воздействий наблюдаемого изменения климата наиболее существенны и всесторонни для естественных систем. Во многих регионах меняющиеся осадки или тающий снег и лед вызывают изменения в гидрологических системах, затрагивая вод-ные ресурсы в плане их количества и качества. Вследствие происходящих изменений климата многие наземные, пресноводные и морские биологические виды изменили свои географические ареалы, сезонную активность, характер миграции, численность и взаимодействие с другими видами. Некоторые воздействия на антропогенные системы также объяснялись изменением климата, при этом вклад изменения климата, отделен-ный от других влияний, мог быть основным или же незначительным.

Оценка многих исследований, охватывающих большой диапазон регионов и сельскохозяйственных культур, показывает, что негативные воздействия на урожайность, вызванные изменением климата, происходят чаще, чем положительные.

Изменения во многих экстремальных метеорологических и климатических явлениях наблюдались примерно с 1950 г. Некоторые из этих изменений были связаны с влияни-ем человека, включая уменьшение экстремальных холодных температур, повышение экстремальных теплых температур и увеличение количества явлений интенсивных осад-ков в ряде регионов.

Имеется большее число регионов суши, где увеличилось количество случаев выпадения сильных осадков, чем регионов, где количество таких случаев уменьшилось. Выявлен-ные недавно тенденции увеличения экстремальных осадков и стока в некоторых водо-сборных бассейнах предполагают повышение рисков наводнений в региональном мас-штабе. Воздействия недавних связанных с климатом экстремальных явлений, таких как волны тепла, засухи, паводки, циклоны и природные пожары, выявляют значительную уязвимость и подверженность некоторых экосистем и многих антропогенных систем, связанных с текущей изменчивостью климата. И конечно все это воздействует и на здоровье людей.

3) Как меняется климат в Кыргызстане?

В процессе подготовки Четвертого национального сообщения Кыргызстана был проведен анализ основных факторов наблюдаемого и будущего изменения климата

Анализ изменения температуры воздуха по Кыргызстану указывает на статистически значимый рост. Среднегодовая температура воздуха за период 1901-2021 гг. в среднем по Кыргызстану растет со скоростью 0,13°С за каждые 10 лет (см. рис. 1). Стоит отметить, что за последние 46 лет за период 1976-2021 гг. скорость роста возросла практически в 2 раза и составляет 0,22°С каждые 10 лет (оба тренда статистически значимы на уровне доверительной вероятности 95%).

Рисунок 1. График изменения среднегодовой температуры воздуха по Кыргызстану за 1901-2021 гг.

При оценке изменения средней годовой температуры по тридцатилетним климатическим периодам (нормам) наблюдается рост значений начиная с периода 1931-1960 гг. на 0,6°С каждые 30 лет. Современная средняя температура воздуха выше температуры начала прошлого века на 1.1°С.

Внутри сезонов температура в Кыргызстане растет быстрее весной. За период оценки с 1976 по 2019 гг. рост весенней температуры составил 0,47°С за каждые 10 лет. Зимой температура воздуха повышается несколько медленнее – на 0,25°С за 10 лет, при этом самый медленный темп роста температуры отмечается летом и осенью – на 0,096 и 0,08°С за 10 лет соответственно.

При территориальном рассмотрении наибольшее повышение средней годовой температуры воздуха отмечается в Чуйской, Таласской и Ошской областях – на 0,22…0,23°С за каждые 10 лет. Наибольший рост температуры наблюдается в городах Кыргызстана. Так, в городе Джалал-Абад темпы роста составляют 0,38°С за 10 лет, городе Узген на 0,37°С за 10 лет, в столице Кыргызстана городе Бишкек – на 0,35°С за 10 лет. Быстрые темпы роста также наблюдаются в районе расположения Кировского водохранилища (Кызыл-Адыр) – на 0,32°С за 10 лет, а также на высокогорных сыртах Тянь-Шаня – в районе урочища Кум-тор – на 0,29°С за 10 лет.

Режим выпадения осадков в Кыргызстане характеризуется крайней неравномерностью: территориальной, сезонной, межгодовой. В целом, за период с 1901 по 2021 гг., в Кыр-гызстане отмечается слабая положительная динамика изменения осадков (статистиче-ски незначимый тренд (рис. 2). За период с начала прошлого столетия до 2021 года ско-рость увеличения осадков составляет 5 мм за каждые 10 лет. С 1976 года осадки растут на 2 мм каждые 10 лет. Важно отметить, что с 70-х гг. прошлого столетия отмечается уси-ление межгодовой изменчивости. В последние 5 лет - с 2016 по 2021 гг. осадков по Кыр-гызстану отмечалось меньше нормы.

Рисунок 2. График изменения средней по Кыргызстану годовой суммы осадков (мм) за 1901-2021 гг.

При оценке изменения среднего количества осадков за 30-ти летние климатические пе-риоды (нормы) значимых изменений между последовательными периодами не наблю-дается. В целом, современное среднее количество осадков по Кыргызстану больше на 51 мм по сравнению с началом прошлого века.

Анализ сезонного изменения осадков показывает, что наибольшие изменения в режиме осадков происходят в летний и зимний сезоны. Так, летом за период с 1976 по 2019 гг. осадки увеличиваются на 5,3% каждые 10 лет, зимой – на 3,7% каждые 10 лет. Все сезонные тренды статистически незначимы. Начиная с 2010 года, кроме 2014 и 2015 года в Кыргызстане отмечался дефицит осадков, когда их годовое количество было ниже нормы на 2…13%.

При детальном анализе осадков по административным районам и сезонам можно увидеть, что устойчивое измененение осадков (статистически значимый тренд на уровне доверительной вероятности 95 отмечается зимой и осенью в Иссык-Кульской области – на 6,7% и 7,2% каждые 10 лет соответсвенно, а также в Нарынской области летом – на 9 % каждые 10 лет.

Для анализа изменения климата в будущем на территории Кыргызстана использова-лись расчеты Моделей общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО) международ-ного проекта CMIP 6 (Проект взаимного сравнения объединённых моделей. Фаза 6). Ис-пользованы результаты оценки будущего изменения температуры воздуха и атмосфер-ных осадков на основе ансамбля 11 моделей для температуры и 30 моделей для осад-ков . CMIP 6 поддерживает Шестой доклад об оценке изменения климата МГЭИК. Дан-ные проекций изменения климата представлены с разрешением 1,0º x 1,0º (100 км x 100 км).

Аномалии температуры и осадков представлены относительно исторического периода 1995-2014 гг. и для четырех периодов на будущее: 2021-2039, 2040-2059, 2060-2079, 2080-2099 гг. для двух сценариев SSP2-4.5 и SSP5-8.5.

Сценарии SSPs (Shared Socioeconomic Pathways) – общие социально-экономические пути) учитывают такие социально-экономические факторы как население, экономический рост, образование, урбанизация и темпы технического развития. Сценарий SSP2-4.5 – "cере-дина пути" (обновление RCP4.5 на основе SSP2), подразумевает средние вызовы по реа-лизации глобальных мер по митигации и адаптации.

Сценарий предполагает сохранение глобальных выбросов углекислого газа на совре-менном уровне до 2050 г. с постепенным снижением до 2100 г. Сценарий основан на прогнозе стабилизации населения к концу столетия и снижении интенсивного использо-вания ресурсов и энергии. Сценарий высоких выбросов SSP5-8.5 – "развитие на ископа-емом топливе" (обновление RCP8.5 на основе SSP5) - предполагает сложные задачи по митигации, небольшие проблемы по адаптации. Он характеризуется быстрым техноло-гическим прогрессом, эксплуатацией ресурсов ископаемого топлива, в то же время зна-чительными инвестициями в здравоохранение, образование и решением экологических проблем.

Согласно ансамблю моделей CMIP6 на территории Кыргызстана в 21 веке следует ожи-дать дальнейшего повышения температуры воздуха по всем пяти сценариям SSP (рис. 3).

Рисунок 3. Прогнозируемая среднегодовая температура воздуха по Кыргызстану отно-сительно периода 1995-2014 гг. на основе мульти-модельного ансамбля.

При срединном сценарии SSP2-4.5, предполагающем сохранение текущих выбросов пар-никовых газов, температура в Кыргызстане к 2030-му году повысится на 1,1°С от совре-менного уровня (средней температуры за 1995-2014 гг.), к 2050-му года на 1,8°С, к 2070-му – на 2,5°С, к концу столетия – на 2,9°С. При сценарии высоких выбросов средняя го-довая температура будет повышаться более интенсивными темпами. Так, в ближайшие 20 лет рост температуры составит 1,2°С по сравнению с современной, к 2050-му году на 2,5°С, к 2070-му на 4,1°С, к 2090-му на 5,8°С. По обоим сценариям в целом по Кыргызста-ну наибольший рост ожидается в летний и осенний периоды. В весенний период по про-гнозным оценкам рост будет меньше, что противоречит наблюдаемым тенденциям (в настоящее время рост температуры весной идет более быстрыми темпами, чем в другие сезоны).

Согласно расчетам по мульти-модельному ансамблю CMIP6 на территории Кыргызстана в 21 веке в целом ожидается сохранение современного режима осадков с незначитель-ной тенденцией повышения (рис. 4).

Рисунок 4. Прогнозируемая сумма годовых осадков по Кыргызстану относительно базо-вого периода 1995-2014 гг.

На основе срединного сценария SSP2-4.5 ожидается небольшое повышение годовой суммы осадков по Кыргызстану на 3% от базового периода 1995-2014 гг. в ближайшие 20 лет. В период 2040-2059 гг. ожидается незначительное повышение на 4% от современно-го периода, в период 2060-2079 гг. на 6%, к концу века на 8%.

При сценарии, предполагающем "развитие на ископаемом топливе", в ближайшие 20 лет осадки сохранятся на текущем уровне, к 2050 году вырастут на 6%, к 2070-му году на 8%, к концу века на 11%.

При обоих сценариях ожидается наибольшее увеличение осадков в зимний период, не-много меньший рост – в весенний период, в летний период прогнозируется сокращение осадков. Однако, в настоящее время наибольший рост осадков в целом по стране наблюдается в летний период, немного меньший рост – в зимний, в весенний период осадки практически не имеют тенденций изменения.

Стоит отметить, что прогноз осадков имеет большую степень неопределённости и раз-броса моделей, чем прогноз температуры. Положительная прогнозируемая величина осадков указывает на то, что большая часть моделей прогнозирует их рост. В целом, сто-ит ожидать, что осадки в Кыргызстане сохранят изменчивый характер выпадения из го-да в год.

4. Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону?

Климатические действия необходимо рассматривать с двух точек зрения. Первая группа действий, направленных на смягчение и недопущение дальнейшего изменения клима-тической систему представляет собой меры превентивного и корректирующего характера и относится к митигации изменения климата. А вторая группа действий, это реакция на негативные воздействия, вызванные изменением климата. Это – меры, направленные на повышение устойчивости антропогенных и природных систем к проявлениям изме-нения климата. Такие меры относят к адаптационным действиям.

Поскольку влияние человека на климатическую систему подтверждается научными ис-следованиями, то для изменения ситуации необходимо регулирование некоторых видов деятельности человека, связанных, в частности, с выбросами парниковых газов. А по-скольку изменения климата уже происходит, необходимо предпринимать меры для того, чтобы приспосабливаться к ним.

5. Как Кыргызстан участвует в климатических действиях?

Кыргызстан в числе других подписал и ратифицировал Рамочную Конвенцию ООН об Изменении Климата (РКИК ООН) в 2000 г. В настоящее время ее подписали 196 стран мира. Высшим органом управления является Конференция сторон (КС). КС проводятся ежегодно и до сегодняшнего дня проведено 27 сессий КС. Секретариат конвенции нахо-дится в Бонне. Кроме того, есть два вспомогательных органа по конвенции по вопросам реализации и научно-техническому обеспечению

В 2015 г. на 21-й КС было принято Парижское соглашение по РКИК ООН, которое впервые представило странам возможность самим определить тот вклад, которая страна готова сделать для митигации и адаптации к изменению климата, для достижения цели согла-шения по недопущению повышения глобальной температуры на 2 градуса С. Документы под названием "Определяемые на национальном уровне вклады" - ОНУВ - были пред-ставлены всеми странами подписантами соглашения.

В работе той конференции сторон в 2015 г. принимал участие и выступал президент КР, который выразил готовность страны присоединиться к соглашению. Там же был пред-ставлен наш Предполагаемый ОНУВ (ПОНУВ). В 2016 г. соглашение от имени КР было подписано Министром иностранных дел. А в 2019 г. Парижское соглашение было рати-фицировано Жогорку Кенешем соответствующим законом.

О своем участии в климатических действиях Кыргызстан регулярно предоставляет в сек-ретариат конвенции Национальные сообщения по РКИК ООН. Первые три были подго-товлены в 2003 г., 2009 и 2016 гг.

Первое национальное сообщение охватывало период с 1990 по 2000 гг., Второе нацио-нальное сообщение - период с 2000 по 2005 гг., Третье национальное сообщение – пери-од с 2005 по 2010 гг.

В 2022 г. Кыргызстан закончил представил свой Первый Двухгодичных доклад обновля-ющей информации, который описывает период с 2011 по 2018 гг. по выбросам ПГ и ми-тигационным действиям страны. Подготовка Четвертого национального сообщения КР по РКИК ООН заканчивается в настоящее время. Это документ охватывает период 2018-2020 гг. по выбросам парниковых газов, митигации и адаптации, кроме того в рамках его подготовки был проведен перерасчет оценки выбросов и поглощений парниковых газов (ПГ) и составлен Отчет о национальном кадастре выбросов ПГ за период 1990-2020 гг.

6. Вклад КР в Парижское соглашение

Свой первый вклад – Предполагаемый Определяемый на Национальном Уровне Вклад (ПОНУВ) – Кыргызстан разработал в 2015 г. экспертной группой при поддержке проекта Глобального Экологического Фонда и Программы по окружающей среде ООН. Документ был представлен в секретариат Конвенции 29.09.2015 г. вербальной нотой МИД. В том документе были представлены цели действий страны по митигации изменения климата, т.е. по сокращению выбросов парниковых газов и по адаптации к изменению климата, т.е. по повышению устойчивости Кыргызстана к воздействиям изменения климата.

Согласно тому документу, Кыргызстан принял обязательства сократить выбросы ПГ в 2030 г. на 11-14 % от уровня выбросов в 2010 г. и в 2050 г. на 13 -16% от уровня выбросов 2010 г. по сценарию "бизнес как обычно", т.е. без принятия митигационных мер. По адаптации цель определена как сокращение ущерба от негативных воздействий и изме-нения климата на Кыргызстан.

Кроме того, в ПОНУВ Кыргызстана представлены цифры необходимых затрат на меры по митигации и адаптации, как собственных ресурсов, так и потребности в международной поддержке. Так, для достижения своих митигационных целей Кыргызстану до 2100 г. необходимы 1,6 -1,9 млрд долларов США, из своих и международных финансовых ис-точников. А для достижения своих адаптационных целей по сокращению ежегодного ущерба в наиболее уязвимых секторах, связанного с изменением климата в размере 1,2 млрд долларов США, Кыргызстану необходимо порядка 1,5 млрд долларов США между-народной поддержки.

После ратификации Парижского соглашения в 2019 г. ПОНУВ заявленных в РКИК ООН стал называться ОНУВ, т.е. получил статус официального добровольного обязательства КР по Парижскому соглашению.

В 2021 г. при поддержке ПРООН и ряда других международных партнеров по развитию Кыргызстан провел открытый процесс пересмотра ОНУВ и представил в секретариат РКИК ООН обновленный ОНУВ, более амбициозный по целям и более прозрачный по процес-сы участия заинтересованных сторон.

В обновленном ОНУВ Кыргызстан представил свои добровольные обязательства по ми-тигации и адаптации, а также обозначил финансовые потребности для их выполнения. Так, по митигации Кыргызстан обязался в 2025 г. сократить выбросы ПГ на 16,63% от уровня выбросов по сценарию "Бизнес как обычно" (БКО) за счет собственных средств, а при условии международной поддержки на 36,61%. В 2030 г. КР может сократить вы-бросы ПГ 15,97% от уровня выбросов по сценарию БКО за счет собственных средств, а при условии международной поддержки на 43,62%.

Для выполнения данных митигационных обязательств в рамках текущих программ КР инвестирует порядка 2,9 млрд. долларов США собственных средств, а для выполнения обязательств при условии международной поддержки – 4,3 млр. долларов США.

По адаптации в ОНУВ Кыргызстаном обозначены следующие три долгосрочных цели:

1. Повышение адаптационного потенциала уязвимых секторов и территорий

2. Укрепление климатической устойчивости населения, социально-экономических и экологических систем

3. Снижение уязвимости к негативным воздействиям изменения климата

Для выполнения данных адаптационных обязательств в рамках текущих программ КР инвестирует 816 млн. долларов США собственных средств, а для выполнения обяза-тельств при условии международной поддержки порядка 2 млр. долларов США.

8. Как были рассчитаны эти цифры

Как понятно из заявленных целевых показателей климатических действий Кыргызстана, количественные показатели представлены, в основном, в разделе митигации, по сокра-щению выбросов ПГ. Расчеты основывались на данных последней национальной инвен-таризации парниковых газов и на корреляционно-регрессивных моделях для проектиро-вания будущих эмиссий.

Ситуация с выбросами ПГ такова:

По данными Национального кадастра выбросов в 2020 г., которая проводится по между-народной методике Межправительственной группы экспертов по изменению климата ковенции (МГЭИК 2006), общие выбросы ПГ в КР составили 14711,290 тыс. т СО2 экв. и сократились по сравнению с 1990 г. на 48%, но увеличились по сравнению с 2000 г. на 77,75 %, и уменьшились на 7,15% по сравнению с базовым 2017 годом обновленного ОНУВ.

В секторе "Энергетика" в 2020 г. выбросы составили 7648,189 тыс. т СО2 экв. Они сокра-тились по сравнению с 1990 г. на 62,75%, но увеличились по сравнению с 2000 г. на 73% и сократились на 16, 23% по сравнению с 2017 г. В секторе "Промышенные процессы и использование продуктов" (ППИП) выбросы в 2020 г. составили 1132,175 тыс. т СО2 экв. и выросли по сравнению с 1990 г. на 29,89 % и на 396,72 % по сравнению с 2000 г. и на 5,02% - по сравнению с 2017 г. Выбросы в секторе "Сельское хозяйство" (СХ) в 2020 г. со-ставили 53 29,990 тыс. т СО2 экв. и сократились по сравнению с 1990 г. на 17, 21 %, но увеличились по сравнению с 2000 г. на 66,04% и на 5,04 % по сравнению с 2017 г. В сек-торе "Отходы" в 2020 г. выбросы составили 600,936 тыс. т СО2 экв. и выросли по сравне-нию с 1990 г. на 33,04%, на 43,94% по сравнению с 2000 г. на 6.77 % по сравнению с 2017 г.

Поглощения СО2 в секторе "Лесное хозяйство и другие виды землепользования" (ЛХДВЗ) в 2020 г. составили 10960,100 тыс. т СО2 экв. и увеличились на 6,68% по сравнению с 1990 г.

Динамика выбросов и поглощений по основным секторам в период 1990-2020 гг. пред-ставлена на рис. 5.

Рисунок 5. Динамика выбросов и поглощений ПГ Кыргызской Республики в период 1990-2020 гг.

Проекция будущих выбросов Кыргызстана на основе корреляционно–регрессионного подхода относительно основного показателя развития – ВВП по ППС на душе населения показывает, что по сценарию "бизнес как обычно", т.е. без принятия мер митигации, показывает значительный рост (см. рис. 6.) даже при условии соответствующего роста поглощений лесами и многолетники насаждениями.

Рисунок 6. Проекция будущих выбросов по основным секторам до 2050 г.

Вместе с тем, на 26-й конференции сторон конвенции в Глазго Президент КР заявил, что Кыргызстан постарается достигнуть к 2050 г. углеродной нейтральности, что ставит перед Кыргызстаном очень сложные задачи прорывного перехода к по-настоящему зеленому развитию. Рис. 7 показывает проекцию будущих выбросов и поглощений по текущему сценарию развития без принятия митигационных мер и уровень углеродной нейтраль-ности.

Как видно на рисунке для достижения Кыргызстаном углеродной нейтральности к 2050 г. необходима разработка, принятие и реализация соответствующей долгосрочной стра-тегии низко углеродного развития и трансформационного перехода к зеленой экономике с конкретными целевыми показателями, ответственными и финансовыми ресурсами, как собственными, так и внешними, которые возможно мобилизовать из различных международных источников климатического финансирования.