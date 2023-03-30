Дайырбек Орунбеков обсудил с послом США Лесли Вигери вопросы сотрудничества

Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызской Республики Дайырбек Орунбеков встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединённых Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия в сфере информации, в том числе по развитию свободы слова и массмедиа.

Дайырбек Орунбеков подтвердил приверженность кыргызской стороны в защите свободы слова и принципов демократического общества.

Глава службы информационной политики, подчеркнул, что в Кыргызской Республике созданы все условия для полноценного функционирования независимых медиа.

"Наше единственное требование, которое касается всех медиа - соблюдение национального законодательства, запрещающего распространение недостоверной информации, а также объективность в распространении информации, в том числе в период конфликтных и военных ситуаций", - отметил руководитель службы, добавив, что все судебные разбирательства, в том числе и в отношении медиа, должны проходить строго в правовом поле.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол выразил готовность поддержки по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Он с удовлетворением отметил, что Кыргызская Республика остается страной, которая придерживается принципов защиты свободы слова и выступает за сильное гражданское общество.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг радио "Азаттык", отметив особую роль последнего в развитии независимой журналистики.

В завершение встречи стороны обсудили дальнейшее продолжение сотрудничества в части обмена опытом и обучения сотрудников пресс-служб государственных органов".