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В Баткене задержали контрабандный рис на сумму 2 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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30 марта 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на КПП "Кадамжай-автодорожный" задержано автотранспортное средство марки "Mercedes-Benz" государственным номерным знаком "40920RA" под управлением гражданина КР "С.С.М.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе осмотра автотранспортного средства в грузовом отсеке обнаружен контрабандный товар в виде (узгенский) риса общей массой 16 тонн (примерной стоимостью около 2 млн сомов).

По данному факту, в настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/428455
Теги:
Баткенская область, задержание, контрабанда, продукты
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