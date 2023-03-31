В Баткене задержали контрабандный рис на сумму 2 млн сомов

30 марта 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на КПП "Кадамжай-автодорожный" задержано автотранспортное средство марки "Mercedes-Benz" государственным номерным знаком "40920RA" под управлением гражданина КР "С.С.М.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе осмотра автотранспортного средства в грузовом отсеке обнаружен контрабандный товар в виде (узгенский) риса общей массой 16 тонн (примерной стоимостью около 2 млн сомов).

По данному факту, в настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.