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Театры Кыргызстана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве между Большим театром имени Алишера Навои в лице генерального директора, народного артиста Узбекистана Усманова Рамиза Бекназаровича и Кыргызским национальным академическим театром оперы и балета им. А. Малдыбаева в лице генерального директора Истамбаева Алмаза Маматжановича. Об этом сообщают представители театра.

По их данным, документ подписан в рамках проведения гала-концерта "Шедевры мировой оперы", который состоится 31 марта в 19.00 на сцене Кыргызского театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.

"Культурные связи с зарубежными странами являются важной составной частью взаимоотношений государств и народов, осуществляются в целях ознакомления, взаимообогащения и дальнейшего развития самобытных национальных культур, укрепления взаимопонимания и дружбы между людьми. В рамках сотрудничества театры планируют создание совместных проектов путем привлечения режиссеров, художников, дирижеров, солистов оперы и балета. Проведение гастролей, концертов с показом лучших спектаклей репертуара" - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/428457
Теги:
меморандум, театр, Узбекистан, Кыргызстан
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