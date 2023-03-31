Президента просят не спешить подписывать новый закон КР "О госязыке"

Общественность Кыргызстана просит президента Садыра Жапарова не спешить с принятием нового Закона КР "О государственном языке".

Ряд общественных организаций, представители экспертного и научно-академического сообщества, а также средств массовой информации КР обратились к главе государства с просьбой направить на доработку рассматриваемый в парламенте проект закона с целью приведения его положений в соответствие с Конституцией Кыргызстана.

Приводим полный текст обращения:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Мы бы хотели обратить Ваше внимание на то, что проект конституционного закона КР "О государственном языке", который сейчас находится на рассмотрении Жогорку Кенеша КР, вызвал широкий общественный резонанс, т.к. отдельные статьи данного документа не нашли понимания и поддержки в обществе, поскольку они создают условия, при которых возможности для применения официального языка максимально сокращаются.

В рамках международной конференции "Роль русского языка в продвижении интеграционных образовательных процессов в СНГ на примере Кыргызстана", прошедшей 24 января 2023 г. по инициативе Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", а также во время общественного обсуждения законопроекта в ЖК КР, прошедшего 28 февраля с.г., экспертами и представителями научно-академического сообщества была отмечена необходимость развивать кыргызский язык как государственный язык Кыргызстана. При этом также было подчеркнуто, что развитие государственного языка не должно происходить в ущерб официальному языку нашей республики, каковым является русский язык. Более того, было озвучено мнение о том, что билингвизм является преимуществом кыргызстанцев, которое позволяет гражданам республики не только иметь доступ к огромным массивам информации, к мировой культуре и литературе, к достижениям научно-технического прогресса и т.д., но и успешно конкурировать на рынке труда ЕАЭС, Турции и др. стран.

Сегодня русский язык занимает 5 место в мире по распространенности - им владеют свыше 500 млн жителей планеты, из них порядка 160 млн человек считают его родным. Кроме того, это один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций (ООН), на которых ведется ее работа, издаются документы и т.д.

Согласно исследованиям, в последнее время на пространстве СНГ и в Кыргызстане, в том числе, растет социальный запрос на изучение русского языка. Среди населения постоянно увеличивается число положительных ответов на вопрос "Хотите ли вы, чтобы ваши дети знали русский язык?", поскольку люди начинают относиться к нему не как к государственному языку бывшей метрополии, а как к языку, который способен им помочь в их бизнесе, карьере и т.д.

В Кыргызстане русский язык имеет конституционный статус официального языка. Однако находящийся на рассмотрении законопроект "О государственном языке КР" отчасти вносит противоречия в толкование данной конституционной нормы.

Учитывая актуальность вопроса, связанного с языковой политикой Кыргызской Республики, а также возможные негативные последствия, которые может повлечь за собой принятие представленного варианта нового Закона КР "О государственном языке", обращаемся к Вам как к гаранту Конституции с просьбой взять данный вопрос под личный контроль и отправить законопроект на доработку с целью приведения его положений в соответствие с Основным Законом нашей многонациональной республики.

С уважением,

Игорь Шестаков, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо"

Наталья Крек, замдиректора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо"

Евгения Строкова, учредитель ОФ "Евразийское поколение"

Асель Карабаева, председатель ОФ "Евразийское поколение"

Юрий Погиба, президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" КР

Гулжигит Сооронкулов, завкафедрой русского языка и литературы КГУ им. Арабаева, главный редактор журнала "Русский язык и литература в школах Кыргызстана"

Александр Ильяев, политический обозреватель, ИАР "Сноб.kg"

Динмухамед Алмамбетов, ветеран спецслужб КР, эксперт по вопросам безопасности

Умутхан Тыналиева, экс-замминистра образования КР

Зульфира Хайбуллина, координатор движения "Бессмертный полк" КР

Жылдызбек Ибралиев, политический обозреватель

Ыргал Кадыралиева, экс-депутат ЖК КР, общественный деятель

Дарья Нестерова, журналист

Анара Султангазиева, глава ОФ "Green Energy"

Елена Коршунова, председатель ОО "Народная воля Кыргызстана" и др".