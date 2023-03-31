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Добраться до Ала-Арчи теперь легко. GoBus запускает новое направление

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- Назгуль Абдыразакова
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Фонд поддержки развития туризма в КР и GoBus совместно с Kyrgyz Friends c 8 апреля открывают новое направление. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, маршрут будет доступен в двух вариантах – либо обычный трансфер на комфортабельных микроавтобусах, либо полноценный тур в сопровождении профессионального гида до водопада Ак-Сай через знаменитый камень "Разбитое сердце". Поездка в GoBus будет сопровождаться рассказом о тонкостях маршрута и главных достопримечательностях заповедника.

Тем, кто хочет взглянуть на ущелье Ала-Арча новым взглядом или просто едет туда впервые, непременно понравится поход в сопровождении профессионального гида, задача которого – обеспечить туристам безопасность и интересное времяпрепровождение.

Купить трансфер до Ала-Арчи и обратно или тур до водопада Ак-Сай можно через мобильное приложение GoBus. Стоимость поездки в обе стороны 800 сомов, полноценного тура – 2500 сомов.

Выезжать микроавтобусы будут с Tommi Mall по выходным в 10.00. Обратно из Ала-Арчи в Бишкек в 17.00.

Готовятся к открытию еще два новых направления GoBus: в Иссык-Ату и в ущелье Аламедин. Билеты будут продаваться так же через мобильное приложение, которое можно скачать через Google Play или App Store.

Справка: Тур до водопада Ак-Сай – один из самых распространенных маршрутов и самый легкий в Ала-Арче. Расстояние от шлагбаума до водопада – 4 километра с набором высоты с 2200 до 2665 метров.


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URL: https://www.vb.kg/428461
Теги:
туризм, Кыргызстан, Отдых
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