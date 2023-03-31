Национальный исторический музей Кыргызстана посетил мэр города Чечхон

Делегация из Республики Корея посетила с визитом Национальный исторический музей Кыргызстана. Директор НИМ КР Жылдыз Бакашова тепло встретила мэра города Чечхон Кима Чан Гю и депутатов городского совета. Об этом сообщают организаторы.

"Главу корейского муниципалитета приняли в историческом музее с большим воодушевлением. Потому что он является экс - послом Республики Корея в Кыргызстане и очень много сделал для демократизации и совершенствования системы выборов, развития образования и культуры нашей страны.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между крупнейшим музеем Кыргызстана и одним из красивейших городов Республики Корея.

По словам мэра Ким Чан Гю, в город Чечхон ежегодно посещают около 3 миллионов туристов и здесь есть исторический музей Уйрим, в котором он предлагает открыть уголок Кыргызстана. "Жители города очень заинтересованы в принятии у себя выставок о культуре и истории Кыргызстана. Для нас честь открыть в музее постоянную экспозицию великолепной истории и культуры Кыргызстана и обмениваться научными исследованиями", - сказал мэр Чечхона.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с городом Чечхон. Конечно, с удовольствием будем сотрудничать с музеем Уйрим. Планируем поддержать организацию научно-исследовательских и академических мероприятий, связанные с историей и культурой Кыргызстана", - сказала директор Национального исторического музея КР Жылдыз Бакашова.

Справка: Город Чечхон - культурный центр и туристический город, расположенный рядом с Сеулом, который в последнее время очень быстро развивается. Это историческая родина многих корейцев, мигрировавших в Среднюю Азию и их потомков".