Болот Ибрагимов назначен советником президента на общественных началах

Общественный активист Болот Ибрагимов назначен советником президента Кыргызстана Садыра Жапарова на общественных началах. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

Болоту Ибрагимову 33 года, он программист и особенно стал известен благодаря своему проекту SAFARI. Он уже много лет снимает популярные видео на YouTube о нарушениях правил дорожного движения и работе правоохранительных органов. У блогера сотни тысяч подписчиков, его злободневные ролики расходятся по соцсетям, вызывая бурную реакцию среди пользователей.