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Болот Ибрагимов назначен советником президента на общественных началах

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- Бермет Таалайбекова
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Общественный активист Болот Ибрагимов назначен советником президента Кыргызстана Садыра Жапарова на общественных началах. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

Болоту Ибрагимову 33 года, он программист и особенно стал известен благодаря своему проекту SAFARI. Он уже много лет снимает популярные видео на YouTube о нарушениях правил дорожного движения и работе правоохранительных органов. У блогера сотни тысяч подписчиков, его злободневные ролики расходятся по соцсетям, вызывая бурную реакцию среди пользователей.


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URL: https://www.vb.kg/428463
Теги:
назначение, президент
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