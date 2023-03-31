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ГП КР: Чиновники Госстроя в Оше выдавали незаконные заключения

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- Бакыт Басарбек
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В отношении должностных лиц Ошского регионального управления градостроительства и архитектуры возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

"Прокуратурой города Ош проведена проверка исполнения требований Закона "О градостроительстве и архитектуре" Кыргызской Республики.

В ходе проверки установлено, что должностные лица Ошского регионального управления градостроительства и архитектуры, злоупотребляя служебным положением, составили незаконные архитектурно-градостроительные заключения на многоквартирные дома по улицам А.Масалиева и Алай города Ош, которые строятся ОсОО "Ж-Э".

По данному факту прокуратурой города Ош возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование", - говорится в сообщении ГП КР.


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URL: https://www.vb.kg/428465
Теги:
Ош, строительство, уголовное дело, прокуратура
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