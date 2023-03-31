Сегодня последний день приема налоговой декларации у чиновников

Сегодня, 31 марта, истекает срок представления единой налоговой декларации юридическими лицами, государственными и муниципальными служащими. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Напомним, что налоговую декларацию должны представить государственные и муниципальные служащие, отечественные организации, крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории страны с образованием постоянного учреждения.

Указанным лицам декларацию необходимо представить только в электронном виде через "личный кабинет" на сайте Налоговой службы.

Более подробную информацию можно получить по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg".