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В Чуе стартовало строительство волоконно-оптических линий связи

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в селе Байтик Аламединского района Чуйской области состоялся официальный запуск строительства волоконно-оптических линий связи. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, инициатива реализуется в рамках 1 компонента проекта Всемирного банка "Digital CASA – КР" при Министерстве цифрового развития КР - "Расширение региональной инфраструктуры цифровой связанности". Основными результатами компонента станут: развернутая магистральная волоконно-оптическая сеть, имеющая 30 новых магистральных узлов, спроектированных как точки присутствия, а также распределительную сеть из 212 узлов, предназначенных в качестве точек доступа ко всем неподключенным населенным пунктам, два новых трансграничных соединения и обеспечение широкополосным доступом в Интернет до 4000 государственных учреждений.

На официальном открытии приняли участие Министр цифрового развития Талантбек Иманов, глава представительства Всемирного Банка в Кыргызской Республике Навид Хасан Накви, первый заместитель полномочного представителя президента в Чуйской области Самат Исманов, генеральный директор ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов и директор отдела реализации проекта DCASA при МЦР КР Казбек Тоголоков.

Талантбек Иманов по случаю официального запуска строительных работ 1 компонента проекта "Digital CASA-Кыргызская Республика" выступил с речью. В ней он отметил, что Президент страны Садыр Жапаров особо уделяет свое внимание на развитии регионов государства, в частности, улучшению связи и доступа к интернету в отдаленных регионах республики, также остановился на значимости данного проекта в повышении доступности Интернета в отдаленных районах страны. "Запуск работ по строительству волоконно-оптических линий связи – это важный шаг на пути к созданию необходимой транспортной инфраструктуры для цифровой экономики. Мы уверены, что благодаря этому проекту наши граждане получат доступ к новым технологиям, а компании и предприниматели – новые возможности для развития своего бизнеса", отметил Талантбек Иманов.

В целом, целью компонента проекта является расширение доступа к интернету и улучшению его качества по всей стране наряду с привлечением в сектор частных инвестиций. Также повышение потенциала государства в части предоставления цифровых государственных услуг посредством обеспечения вклада в развитие регионально интегрированной цифровой инфраструктуры и благоприятной среды. Помимо этого, посредством организации 2 новых трансграничных соединений с соседними странами, проект позволит стимулировать дальнейшую цифровую интеграцию Кыргызстана с другими странами Центральной Азии.

Реализация строительства инфраструктуры ВОЛС будет проводиться консорциумом ОАО "Кыргызтелеком" и ОсОО "Элкат", который был отобран в соответствии с конкурсными процедурами Всемирного банка. Лидером консорциума является ОАО "Кыргызтелеком".

Проект "Digital CASA – КР" реализуется Министерством цифрового развития КР при финансовой поддержкее Всемирного Банка.


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URL: https://www.vb.kg/428473
Теги:
Интернет, строительство, Чуйская область
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