МИД вновь просит Казахстан упростить правила пребывания для кыргызстанцев

В Алматы состоялись кыргызско-казахстанские консультации по вопросу упрощения порядка пребывания граждан Кыргызстана в Казахстане с учетом введенных новых правил въезда и пребывания иностранных граждан на территории соседней страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, кыргызскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел КР А.К. Имангазиев. В ее состав также вошли чрезвычайный и полномочный посол КР в РК Д.С. Дюшекеев, генеральный консул КР в Алматы Н.Т. Арипов, ответственные сотрудники МИД КР и МВД КР.

"В свою очередь, делегацию казахстанской стороны возглавил заместитель министра иностранных дел РК К.К. Тумыш.

В ходе консультации стороны обсудили вопросы практического пребывания и возможных затруднений граждан Кыргызской Республики в условиях нововведенных миграционных изменений правительством Республики Казахстан, а также возможные пути их решения.

Принимая во внимание высокий уровень стратегического партнерства и союзнических отношений между странами, основанных, прежде всего, на сотрудничестве в духе братства и добрососедства, а также учитывая членство двух стран в ЕАЭС, кыргызской стороной предложено рассмотреть возможность упрощения пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан. Кроме того, казахстанской стороне предложено приостановить действие нововведенных механизмов для граждан Кыргызской Республики до проведения очередных консультаций и выработки взаимоприемлемого решения между сторонами.

В свою очередь казахстанской стороной выражена готовность рассмотрения возможных послаблений.

По итогам встречи стороны договорились и далее укреплять взаимодействие через существующие каналы между компетентными структурами двух стран", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.