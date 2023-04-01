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Талибы объявили о намерении довести численность армии до 200 тысяч человек

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- Бакыт Стамов
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Численность вооруженных сил Афганистана, подчиняющихся радикальному движению "Талибан"*, будет доведена до 200 тысяч человек. Об этом заявил начальник штаба армии талибов Кари Фасихуддин Фитрат, сообщает Фергана со ссылкой на телеканал TOLOnews.

"Мы решили увеличить численность армии в следующем году с 150 тысяч до 170 тысяч и постепенно довести до 200 тысяч [военнослужащих]", - сказал он.

На момент захвата власти в Афганистане в середине августа 2021 года численность боевиков "Талибана" оценивалась в 100 тысяч человек.

В феврале 2022 года представители "Талибана" объявили о намерении довести численность своих вооруженных сил до 150 тысяч человек.

Отметим, что, по данным проекта Global Firepower Index, армия Узбекистана насчитывает 50 тысяч военнослужащих, Казахстана - 132 тысячи, Туркменистана - 22 тысячи, Таджикистана - 9 тысяч и Кыргызстана - 11 тысяч человек. Таким образом, численность армии талибов уже больше любой из армий стран Центральной Азии.

К настоящему времени талибам удалось создать даже собственные военно-воздушные силы (ВВС), которых у них не было на протяжении 20 лет, пока они вели партизанскую войну против афганского правительства и иностранных войск, размещенных в Афганистане. Эти ВВС насчитывают десятки единиц авиатехники, которая уже используется в боевых действиях против вооруженных группировок противника.


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URL: https://www.vb.kg/428486
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