ГКНБ пресек незаконный ввоз в страну 8 тонн спирта

Управлением ГКНБ КР по Чуйской области на КПП "Актилек-автодорожный" пресечена попытка незаконного ввоза спирта на территорию Кыргызской Республики без соответствующих лицензий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Проверкой установлено, что спирт на территорию КР ввозился одним из субъекта предпринимательства, не имеющей лицензии уполномоченного государственного органа на реализацию и хранения этилового спирта и алкогольной продукции на территории КР.

По предварительным расчётам общее количество ввозимого спирта составляет около 8 тонн.

В настоящее время проводятся совместные с УГНС по Чуйской области проверочные мероприятия, направленные на установление происхождения товара и причастных к незаконной деятельности лиц".