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Нацбанк КР прокомментировал предлагаемые изменения в работе обменок

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Нацбанке КР прокомментировали статью Вечерки "Национальный банк КР против банков и обменных бюро", в которой затронута тема введения новых правил работы обменных бюро.

"Национальный банк на постоянной основе ведет работу по совершенствованию нормативной и правовой базы, в рамках которой разработан и направлен на общественное обсуждение проект изменений в Положение "О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике".

Целью проекта является не введение дополнительных ограничений, а регламентация и уточнение действующих норм законодательства, включая Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" (далее – Закон "О ПФТД/ЛПД"). Согласно им банки и обменные бюро должны соблюдать требования законодательства по надлежащей проверке своих клиентов.

Теперь более подробно о некоторых нормах проекта.

Так, относительно нормы по проведению обменных операций с наличной иностранной валютой в рамках оборотных средств обменного бюро, следует отметить, что действующее Положение позволяет обменным бюро покупать наличную иностранную валюту в любом банке в пределах суммы оборотных средств. Предлагаемый проект предусматривает лишь нормы, определяющие, что, в случае если сумма операции обменного бюро превышает сумму его оборотных средств, то банк до проведения сделки с обменным бюро должен получить документы, подтверждающие источники происхождения дополнительных оборотных средств обменного бюро. Данная норма направлена на соблюдение требований законодательства по ПФТД/ЛПД.

Что касается необходимости предоставления копии чека ККМ обменного бюро и журнала регистрации операций, то эта мера направлена на повышение прозрачности сделок и снижения рисков, в том числе финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Следует отметить, что согласно законодательству Кыргызской Республики обменные бюро должны применять контрольно-кассовые машины (ККМ) и отражать проводимые операции по покупке и продаже иностранной валюты в журнале регистрации операций.

Принимая во внимание текущее развитие цифровых возможностей, предусматривается норма о необходимости ведения журнала в электронном виде. Это изменение направлено на обеспечение прозрачности совершаемых операций, снижение операционных рисков (ошибки персонала), сокращения времени обработки данных и определенных затрат обменных бюро.

Также важно отметить, что Кыргызская Республика, являясь субъектом международного права, несет обязательства в рамках присоединения к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Конвенции ООН против коррупции, Соглашению о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и др. Кыргызская Республика также входит в Региональную группу Базельского комитета по банковскому надзору стран Закавказья, Центральной Азии и Российской Федерации.

Несоблюдение международных стандартов может привести к нежелательным последствиям для страны, которые могут негативно отразиться на ее инвестиционной привлекательности, создать барьеры для сотрудничества отечественных коммерческих банков с зарубежными банками и нанести ущерб имиджу республики.

В ходе процесса общественного обсуждения с 27 февраля по 26 марта текущего года проекту Положения был посвещен ежегодный круглый стол с участием представителей обменных бюро (3 марта 2023 года), где Национальным банком были даны подробные разъяснения по каждому пункту предлагаемых изменений.

В настоящее время Национальный банк Кыргызской Республики проводит работу по рассмотрению предложений и замечаний участников банковского и небанковского сектора, высказанных в рамках общественного обсуждения, по итогам которого и будут приняты соответствующие решения".


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URL: https://www.vb.kg/428490
Теги:
Нацбанк, валюта, Кыргызстан
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