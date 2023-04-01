В Берлине был организован культурный вечер о Кыргызстане

Посольство Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия совместно с клубом при МИД ФРГ "Willkommen in Berlin" ("Добро пожаловать в Берлин") организовало культурный вечер о Кыргызстане в рамках выставки "Экспедиция снежного барса" Союза охраны природы Германии (Naturschutzbund Deutschland - NABU). Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В мероприятии приняли участие члены группы "Посольства и резиденции" клуба "Willkommen in Berlin", а также представители кыргызской диаспоры в Берлине.

Перед гостями с приветственным словом выступил посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбек Текебаев и поблагодарил руководителя группы "Посольств и резиденции" Тоне Корссунд-Айхингер за совместное проведение данного вечера. Посол отметил, что проведение подобных вечеров в Германии может способствовать знакомству жителей Германии с Кыргызстаном и сближению культур и народов двух стран.

В ходе вечера гостям был представлен видеоролик о Кыргызстане и туристических возможностях страны, а также музыкальные номера в исполнении германских и кыргызских музыкантов и артистов классической музыки.

Представитель НАБУ Екатерина Ковтун предоставила гостям вечера широкую информацию об успешном проекте НАБУ в Кыргызстане по защите снежного барса и дикой природы, а также провела экскурсию по выставке НАБУ "Экспедиция снежного барса" в посольстве. Данное мероприятие стало очередным в рамках данной выставки.

Гости вечера смогли продегустировать кыргызские национальные блюда и насладиться вечером в теплой и дружеской атмосфере".