Прогноз погоды на апрель

Кыргызгидромет предоставил прогноз аномалии температуры воздуха и количества осадков по территории Кыргызстана на апрель 2023 года.

В зоне земледелия Чуйской, Таласской, Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской областей средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...1,5° выше климатической нормы, в Иссык-Кульской, Нарынской областях и в горных районах около климатической нормы.

Месячное количество осадков ожидается около климатической нормы.

Чуйская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...1,5° выше климатической нормы и составит 12...14° тепла, в предгорных районах и в Кеминской долине 7...9° тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3...8° до 11...16° тепла, днем от 8...13° до 18...23° тепла, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до 26...31° тепла.

В Кеминской долине и в предгорных районах ночью ожидается колебание температуры воздуха от 1...6° до 7...12° тепла, днем колебание температуры воздуха от 6...11° до 15...20° тепла, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до 21...26° тепла.

В отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки в долинной зоне до -1...-3°, в предгорных районах до -2...-4° (вероятность заморозков с такой интенсивностью в этот период года составляет в среднем 40-60%).

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в Чуйской долине 58-77 мм, в предгорных районах 64-78 мм)

Таласская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...1,5° выше климатической нормы и составит 9...11° тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1...6° до 10...15° тепла, днем от 7...12° до 17...22° тепла, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до 25...30° тепла.

В отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки до -3...-5° (вероятность заморозков с такой интенсивностью в этот период года составляет в среднем 40-70%). Месячное количество осадков ожидается около нормы (46-52 мм).

Ошская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...1,5° выше климатической нормы и составит 14...16°, в предгорных районах 10...12° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3...8° до 10...15° тепла, днем от 12...17° до 21...26° тепла, в отдельные дни месяца возможно повышение температуры воздуха до 27...32°.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1...6° до 7...12° тепла, днем от 8...13° до 16...21° тепла, в отдельные дни месяца возможно повышение температуры воздуха до 22...27°.

В отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки в долинной зоне до 0...-2°, в предгорных районах до -1...-3° (вероятность заморозков с такой интенсивностью в этот период года составляет в среднем 20-40%).

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в долинной зоне 46-96 мм, в предгорных районах 57-83 мм).

Жалал-Абадская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...1,5° выше климатической нормы и составит 14...16°, в предгорных районах 10...12° тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3...8° до 10...15° тепла, днем от 12...17° до 21...26° тепла, в отдельные дни месяца возможно повышение температуры воздуха до 27...32°.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1...6° до 7...12° тепла, днем от 8...13° до 16...21° тепла, в отдельные дни месяца возможно повышение температуры воздуха до 22...27°.

В Токтогульском районе в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1...6° до 7...12° тепла, днем от 8...13° до 16...21° тепла, в отдельные дни месяца возможно повышение температуры воздуха до 22...27°.

В отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки в долинной зоне до 0...-2°, в предгорных районах до -1...-3° (вероятность заморозков с такой интенсивностью в этот период года составляет в среднем 20-40%).

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в долинной зоне 71-73 мм, в предгорных районах 113-157 мм, в Токтогульском районе 44-46 мм).

Баткенская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...1,5° выше климатической нормы и составит 14...16°, в предгорных районах 10...12° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3...8° до 10...15° тепла, днем от 12...17° до 21...26° тепла, в отдельные дни месяца возможно повышение температуры воздуха до 27...32°.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 1...6° до 7...12° тепла, днем от 8...13° до 16...21° тепла, в отдельные дни месяца возможно повышение температуры воздуха до 22...27°.

В отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки в долинной зоне до 0...-2°, в предгорных районах до -1...-3° (вероятность заморозков с такой интенсивностью в этот период года составляет в среднем 20-40%).

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в долинной зоне 28-30 мм, в предгорных районах 82-84 мм).

Иссык-Кульская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 7...9° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -4° мороза...+1° тепла до 4...9° тепла, днем от 6...11° до 13...18° тепла, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до 19...24°.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (7-22 мм, по востоку 31-64 мм).

Нарынская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 7...9° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -1...-6° мороза до 2...7° тепла, днем от 5...10° до 12...17° тепла, в отдельные дни возможно повышение температуры воздуха до 18...23° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (20-35 мм).