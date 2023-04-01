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Теперь в парках Бишкека можно арендовать места

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- Бакыт Стамов
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В Департаменте по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека прошло заседание комиссии по муниципальному имуществу. Теперь в парках "Ынтымак-1", "Ынтымак-2 , "Адинай", "Ата-Тюрк" и в парке Победы имени Даира Асанова можно арендовать места для торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"ДУМИ столичной мэрии планирует сдавать в аренду места в парках города в соответствии с Положением о порядке управления объектами движимого и недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Бишкек, и предоставления на них ограниченных вещных прав, утвержденный постановлением Бишкекского городского кенеша от 16 декабря 2022 года.

Кроме того, комиссия по муниципальному имуществу города Бишкек рассмотрела расположения мест для аренды в парках, а также цены, сроки и порядок приема заявок.

Заявки принимаются на следующие виды торговых и развлекательных услуг:

Продажа:

мороженого;

напитков;

кукурузы;

сладкой ваты;

поп-корна;

детских игрушек;

Прокат:

велосипедов;

самокатов;

детского паровоза;

детских машин;

Другие:

караоке;

силомер;

детский батут;

детская площадка;

детские передвижные аттракционы.

Так, заявки на предоставление в аренду принимаются с 09.00 до 17.00 по следующему адресу: улица Чокморова, 246, каб., 24.

По всем вопросам и за подробной информацией можно обращаться по номеру: 0312 45 41 07".


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URL: https://www.vb.kg/428496
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