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На США обрушились торнадо

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На юго-западную и центральную части США в пятницу, 31 марта, обрушились сильные торнадо. Об этом сообщают американские СМИ.

По меньшей мере трое погибли, десятки госпитализированы.

Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение и активизировала Национальную гвардию штата.

Согласно сообщению Службы экстренной помощи округа Фултон и агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в северном Иллинойсе прошел сильный град, треснули лобовые стекла автомашин.

Тысячи граждан США остаются без электричества. Продолжаются госпитализации раненых.

Источник: CentralAsia


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URL: https://www.vb.kg/428497
Теги:
США, Ураган
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