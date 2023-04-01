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В Бишкеке появилась аллея "Свободы слова"

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В рамках национальной кампании "Жашыл Мурас" в парке "Ынтымак" города Бишкека состоялась экологическая акция по посадке деревьев на аллее с символичным названием - "Свобода слова".

В экологической акции приняли участие представители государственных и независимых средств массовой информации, коммуникаторы международных донорских организаций, сотрудники пресс-служб государственных органов Кыргызской Республики.

Руководитель службы информационной политики Дайырбек Орунбеков отметил, что основной целью мероприятия является объединение представителей медиасферы.

"Сегодня в этот солнечный день в парке "Ынтымак", что тоже символично, собрались и журналисты, и пресс-секретари госорганов, и коммуникаторы международных организаций с целью объединения усилий, направленных на развитие медиасферы и защиты свободы слова, а также укрепления сотрудничества между сторонами во благо развития и процветания нашей республики. Нашу страну невозможно лишить свободы слова, она есть в каждом из нас. Данная инициатива реализована в рамках объявленной Президентом страны национальной кампании "Жашыл Мурас". Выражаем надежду, что данная экологическая акция по посадке деревьев в дальнейшем превратится в хорошую ежегодную традицию для представителей медиасферы", - подчеркнул глава службы.

Отметим, что мероприятие организовано службой информационной политики Администрации Президента Кыргызской Республики с целью объединения журналистов и коммуникаторов, обсуждения в неформальной обстановке новых вызовов и идей в медиасфере.


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URL: https://www.vb.kg/428500
Теги:
парк, Бишкек, Свобода слова
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