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ГКНБ просит опознать задержанного мошенника

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ГКНБ Кыргызской Республики в рамках уголовного дела при пересечении государственной границы был задержан гражданин КР Муратбеков Данияр Муратбекович (другое ФИО - Турсунбаев Диербек Муратбекович), который представляясь сотрудником ГКНБ КР, завладел крупной суммой денежных средств частных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия установлено, что Муратбеков имеет несколько паспортов гражданина КР и представляясь сотрудником ГКНБ КР, якобы "координатором по южному региону", вошел в доверие частного предпринимателя и под предлогом оказания помощи, обманным путем завладел денежными средствами в размере 466 тысяч сомов и автомашиной марки Мерседес Бенц.

На основании добытых доказательств Муратбеков Д.М. в порядке ст.98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проверяются другие факты возможных преступлений, совершенных со стороны Муратбекова Д.М. (Турсунбаева Д.М.), который возможно совершил и другие мошеннические действия выдавая себя за сотрудника ГКНБ КР.

ГКНБ КР обращается к гражданам КР: Если вы пострадали от действий указанного гражданина КР, просим сообщить в наше ведомство".


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URL: https://www.vb.kg/428504
Теги:
ГКНБ, задержание
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