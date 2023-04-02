ВОЗ всё ещё призывает делать прививки от COVID-19 пожилым и беременным

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) обновила руководство по вакцинации против COVID-19. Об это сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
SAGE пересмотрела дорожную карту для установления приоритетов в использовании вакцин против COVID-19, чтобы отразить влияние "Омикрона" и высокий уровень иммунитета населения через инфекцию и вакцинацию.
В пересмотренной дорожной карте указаны три группы приоритетной вакцинации против коронавируса: высокая, средняя и низкая. Это разделение на группы основано на риске тяжёлого заболевания и смерти.
В группу высокого приоритета входят:
Людям из этой группы ВОЗ рекомендует делать бустерную вакцину через шесть или 12 месяцев после последней дозы.
В группу среднего приоритета входят здоровые взрослые в возрасте до 50–60 лет без сопутствующих заболеваний, а также дети и подростки с сопутствующими заболеваниями. Этой группе требуется лишь первичная вакцинация и одна бустерная доза вакцины. Дополнительные бустерные вакцины не рекомендуют для этих людей, хотя они и безопасны.
В группу низкого приоритета входят здоровые дети и подростки в возрасте от шести месяцев до 17 лет. Эксперты ВОЗ отметили, что, хотя прививка и бустерная доза безопасны для детей, принимать решение о вакцинации в странах должны исходя из таких факторов, как "бремя болезни и экономическая эффективность".
Единственный способ предотвращения заболевания - это ВАКЦИНАЦИЯ.