ВОЗ всё ещё призывает делать прививки от COVID-19 пожилым и беременным

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) обновила руководство по вакцинации против COVID-19. Об это сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

SAGE пересмотрела дорожную карту для установления приоритетов в использовании вакцин против COVID-19, чтобы отразить влияние "Омикрона" и высокий уровень иммунитета населения через инфекцию и вакцинацию.

В пересмотренной дорожной карте указаны три группы приоритетной вакцинации против коронавируса: высокая, средняя и низкая. Это разделение на группы основано на риске тяжёлого заболевания и смерти.

В группу высокого приоритета входят:

пожилые люди; молодые люди, страдающие диабетом и сердечными заболеваниями; люди с иммунодефицитными состояниями (ВИЧ, пациенты после трансплантации), включая детей в возрасте от шести месяцев; беременные; медицинские работники.

Людям из этой группы ВОЗ рекомендует делать бустерную вакцину через шесть или 12 месяцев после последней дозы.

В группу среднего приоритета входят здоровые взрослые в возрасте до 50–60 лет без сопутствующих заболеваний, а также дети и подростки с сопутствующими заболеваниями. Этой группе требуется лишь первичная вакцинация и одна бустерная доза вакцины. Дополнительные бустерные вакцины не рекомендуют для этих людей, хотя они и безопасны.

В группу низкого приоритета входят здоровые дети и подростки в возрасте от шести месяцев до 17 лет. Эксперты ВОЗ отметили, что, хотя прививка и бустерная доза безопасны для детей, принимать решение о вакцинации в странах должны исходя из таких факторов, как "бремя болезни и экономическая эффективность".

Единственный способ предотвращения заболевания - это ВАКЦИНАЦИЯ.