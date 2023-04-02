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ВОЗ всё ещё призывает делать прививки от COVID-19 пожилым и беременным

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Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) обновила руководство по вакцинации против COVID-19. Об это сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

SAGE пересмотрела дорожную карту для установления приоритетов в использовании вакцин против COVID-19, чтобы отразить влияние "Омикрона" и высокий уровень иммунитета населения через инфекцию и вакцинацию.

В пересмотренной дорожной карте указаны три группы приоритетной вакцинации против коронавируса: высокая, средняя и низкая. Это разделение на группы основано на риске тяжёлого заболевания и смерти.

В группу высокого приоритета входят:

  1. пожилые люди;
  2. молодые люди, страдающие диабетом и сердечными заболеваниями;
  3. люди с иммунодефицитными состояниями (ВИЧ, пациенты после трансплантации), включая детей в возрасте от шести месяцев;
  4. беременные;
  5. медицинские работники.

Людям из этой группы ВОЗ рекомендует делать бустерную вакцину через шесть или 12 месяцев после последней дозы.

В группу среднего приоритета входят здоровые взрослые в возрасте до 50–60 лет без сопутствующих заболеваний, а также дети и подростки с сопутствующими заболеваниями. Этой группе требуется лишь первичная вакцинация и одна бустерная доза вакцины. Дополнительные бустерные вакцины не рекомендуют для этих людей, хотя они и безопасны.

В группу низкого приоритета входят здоровые дети и подростки в возрасте от шести месяцев до 17 лет. Эксперты ВОЗ отметили, что, хотя прививка и бустерная доза безопасны для детей, принимать решение о вакцинации в странах должны исходя из таких факторов, как "бремя болезни и экономическая эффективность".

Единственный способ предотвращения заболевания - это ВАКЦИНАЦИЯ.


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URL: https://www.vb.kg/428508
Теги:
ВОЗ, коронавирус, вакцинация
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