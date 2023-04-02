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В Бишкеке служебно-розыскная собака "Бентли" обнаружила 60 брикетов гашиша

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- Карыпбай кызы Толгонай
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СБНОН МВД КР пресечён канал сбыта наркотического средства гашиш на территории Бишкека и Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 13 марта 2023 года по улице Элебаева города Бишкек был проведён контрольный закуп наркотического средства гашиш у гр. С.К. 1978 г.р., вес вещества составил 180 грамм.

В ходе проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий 26 марта 2023 года по ул. Анкара возле ЖК "Эверест" г.Бишкек при попытке сбыта наркотического средства гашиш задержаны уроженцы Иссык-Кульской области: О.М. 1978 г.р.и С.К. 1978 г.р.

Далее, в ходе проведенного неотложного обыска дома в г. Бишкек, где временно проживал один из подозреваемых, во дворе дома с помощью служебно-розыскной собаки по кличке "Бентли" было обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш в количестве 60 брикетов, примерным весом 954 грамм.

Кроме этого, в селе Жаркынбаево Иссык-Кульской области задержан еще один подозреваемый к сбыту данных партии наркотиков С.М. 1986 г.р. уроженец Иссык-Кульской области.

Общий вес изъятого наркотического средства гашиш составил 1 кг 157 гр. В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/428509
Теги:
Иссык-Кульская область, наркотики, Бишкек, Кыргызстан, МВД
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