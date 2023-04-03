Воздержитесь от споров. Гороскоп с 3 по 9 апреля

Луна продолжит расти до четверга, а 6 апреля Полнолуние. Начало недели благоприятствует проведению важных встреч, старту различных начинаний.

Овен – титанические усилия, направленные на достижение финансового благополучия оправдаются себя, если в последний момент вы не решитесь на поспешные предложения различных знакомых. Придерживаясь своей стратегии, прислушиваясь к своей интуиции, вы терпеливо, шаг за шагом будете решать финансовые вопросы и пополнять казну. Удастся совершить выгодные покупки, сделки с недвижимостью. Самое время начинать строительство или ремонт.

Телец – возникшие разногласия с руководством и накладки с получением документов непродолжительны и вполне решаемы, важно только не терять уверенности в себе и своих силах. Продолжат восстанавливаться утраченные деловые и личные связи, что сыграет не последнюю роль в достижении желанных целей. Инициируйте начало новых дел и проектов, проявляйте инициативу, а помощники найдутся. С пользой пройдут поездки. Удастся провести отложенные встречи с родственниками и свидания.

Близнецы – в порыве эмоций вы можете рассказать о своих планах, выложив козыри на стол, что сделает вас уязвимыми перед конкурентами и завистниками. Игнорируя острые реплики в ваш адрес, вы постепенно будете продвигать свои планы в жизнь, пользуясь содействием влиятельных людей и руководства. Визит в различные инстанции окажется результативным, благодаря чему вы получите необходимые документы. Итогом всех этих шагов и действий станет рост доходов и продвижение по карьерной лестнице.

Рак – недоразумения могут возникать из-за денег, а потому не спешите принимать или отвергать полученные предложения. Поспешность существенно усложнит дальнейшее взаимодействие с деловыми партнёрами и знакомыми. На пользу пойдут советы, особенно полученные от давних знакомых, близких людей старшего поколения. Их опыт поможет вам в принятии решений. Больше обычного предстоит общаться с людьми издалека. С их подачи могут сложиться дальние поездки, стартовать выгодное сотрудничество, либо решиться вопросы, связанные с учёбой за рубежом.

Лев – позволив собеседникам выговориться, вы сможете избежать конфликта и продолжить важный разговор. Пока они сбрасывают пар, воздержитесь от комментариев. Возможно у них накопились гневные эмоции, а вы попались под горячую руку. Проявив понимание, вы сумеете расположить к себе как деловых партнёров и руководство, так и близких людей, благодаря чему важные вопросы будут решены, а вы узнаете много ценной информации, которая позволит укрепить положение в карьере, решить вопросы с документами и пополнить казну.

Дева – некоторые поездки и дела могут не заладиться с самого начала. Отложите их в сторону, пока вы не потеряли много времени и сосредоточьтесь на встречах, поездках и начинаниях, которые без особого приложения усилий будут сами складываться. Напомнят о себе давние знакомые, нагрянув с интересными предложениями. Постарайтесь не упустить шанса, принимая предложения, о которых уже вам как-то намекали. Амурные сообщения также потребуют немедленного ответа, дабы возникшие чувства не угасли.

Весы – возникший ажиотаж, толкающий на покупки и прочие траты, продлится недолго, но может привести к существенным растратам и потерям. Придерживаясь уже продуманной стратегии, вы избежите финансовых провалов, сохранив стабильные доходы, а благодаря поддержке руководства и влиятельных людей вы даже немного увеличите доходы. Благополучно будут решаться вопросы с документами, а потому не откладывайте свой визит в различные инстанции.

Скорпион – усложнять отношения как с домочадцами, так и деловыми партнёрами сейчас не в ваших интересах. Повздорив из-за пустяка, вы можете лишиться важной поддержки. Повременив с комментариями, вы продолжите важное для вас общение. Обсудив дела и заключив договора, вы сумеете выкроить время для досуга, вечеринок и свиданий. Сложатся увлекательные путешествия, а построенные планы на весенние выходные дни и летний отпуск удастся в будущем благополучно осуществить.

Стрелец – мнения о результатах вашей работы и прочих начинаний окажутся неоднозначными, но не падайте духом. Возможно кто- то в сердцах сказал не подумав. Продолжайте намеченные дела, займитесь домом и своим здоровьем. Приведя мысли и нервы в порядок, вы сумеете достичь значимых результатов, а поддержка и отзывы как домочадцев, так и деловых партнёров, воодушевят на новые достижения. Можно приступать к строительству или ремонту.

Козерог – в начале недели захочется срочно потратить деньги, совершив незапланированные покупки или инвестиции. Справившись с навязчивым желанием, вы избежите потерь. В течение недели вас ожидает много полезных знакомств, деловых и дружеских встреч, а также поездок. Существенных успехов удастся достичь в учёбе. Романтика весны будет содействовать развитию отношений, укреплению семейного союза. Устройте свидание, и жизнь существенно изменится.

Водолей – домочадцы и некоторые знакомые попытаются в начале недели поступить по-своему, нарушая договорённости. Воздержитесь от споров. Их энтузиазма надолго не хватит, и вместе вы благополучно продолжите воплощать задуманные планы в жизнь. Инвестиции в собственное дело окупятся. Полезными окажутся покупки, а также сделки с недвижимостью. Удастся существенно преобразить жизнь, начиная от собственного гардероба и заканчивая домашним интерьером.

Рыбы – поступки и заявления некоторых знакомых неприятно удивят, но вы быстро справитесь с их последствиями. Продолжая следовать своим планам, вы медленно, но упорно будете достигать желанных целей. Вы вернёте утраченное влияние, продолжите обучение, возобновите дружеское общение. Подвернётся случай устроить загородные поездки, а также весенний досуг, что восстановит гармонию в личной жизни и доствит яркие впечатления.

Астролог Андрей Рязанцев