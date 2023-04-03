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В Бишкеке состоялся мастер-класс для родителей детей с аутизмом

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- Назгуль Абдыразакова
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2 апреля во Всемирный день распространения информации об аутизме, медиа проект "Өзгөчө" совместно с Детским Спортивным Комплексом "Uniqum Sport" провел мастер-класс для родителей детей с аутизмом "Спорт нужен всем". Об этом сообщает фонд "Сорос-Кыргызстан".

По его данным, на мастер-классе Евгения Чотонова, опытный инструктор групповых программ по фитнесу, показала мамам и папам полезные и нужные упражнения для детей, которые можно выполнять дома каждый день. Также Евгения как мама двойняшек с аутизмом поделилась с родителями своим опытом и ответит на вопросы.

Справка: Медиа проект "Өзгөчө" был создан при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" и посвящён со всей любовью и заботой родителям детей с аутизмом и расстройством аутистического спектра (РАС). Главная цель этой инициативы - поддержать родителей особенных детей. На странице проекта размещается много полезной, нужной и интересной информации на кыргызском и русском языках. Слово "өзгөчө" с кыргызского языка переводится как особенный.


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URL: https://www.vb.kg/428515
Теги:
дети, семья, ЛОВЗ, Сорос-Кыргызстан
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