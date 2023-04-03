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За незаконную регистрацию сотрудники "Унаа" привлечены к ответственности

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За незаконную регистрацию транспортных средств сотрудники государственного учреждения "Унаа" привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратурой Иссык-Кульской области по результатам расследования уголовных дел возбужденных в отношении сотрудников Каракольского отдела Государственного учреждения "Унаа" МВД по факту незаконной перерегистрации транспортных средств без разрешения таможни, трём сотрудникам указаннного учреждения Дж.Д.Т., М.М.Б. и А.М.Т. предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными положениями и в служебных подлогах.

Нанесенный ущерб государству возмещен в полном размере и уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.


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URL: https://www.vb.kg/428520
Теги:
Генеральная прокуратура, регистрация, транспорт
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