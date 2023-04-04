Бишкекский спортсмен завоевал серебро на Всероссийском турнире по каратэ-до

Бишкекский спортсмен завоевал серебро на Всероссийских соревнованиях по каратэ-до "Кубок Успеха". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, с 31 марта по 2 апреля 2023 года в городе Новосибирск (Россия) проводились Всероссийские соревнования по каратэ-до "Кубок Успеха".

"Соревнования проводились с целью популяризации и продвижения каратэ-до, выявление сильнейших спортсменов, укрепление дружеских связей, повышение спортивного мастерства спортсменов и обмен опытом.

В данном турнире приняли участие 1900 спортсменов из 43 регионов России, спортсмены Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана. От СДЮШОР "Олимп" принимали участие 15 спортсменов, трое из которых финансировались спортивной школой. По результатам выступлений спортсмены заняли следующие призовые места

Среди юниоров 16-17 лет 3 место заняла Ибрайымова Эльнура (до 59 кг).

Среди юниоров 14-15 лет 2 место занял Сатымкулов Кутман (до 57 кг). Он выиграл 5 боев и вышел в финал. В финале уступил со счетом 6:7 и стал серебряным призером турнира".