Садыр Жапаров: Я никому не позволю вмешиваться в выборы депутатов

Президент КР Садыр Жапаров в очередном интервью агентству "Кабар" заявил, что никому из чиновников не позволит вмешиваться в выборы депутата от Ленинского избирательного округа.

По его словам, отныне какие бы ни были выборы, президент и другие чиновники не будут вмешиваться.

"Мы должны уже забыть все прошлые незаконные методы. Все политики должны понять, что в вопросе выборов пришли новые времена. Да раньше без благословения президента нельзя было пройти на выборах. Сейчас уже такого не будет. Никому не позволю вмешиваться. Мы будем только в качестве арбитров. Кого большинство выберет, тот и будет депутатом. Также мы больше не позволим сельским управам, учителям и врачам работать на любого кандидата. Если мы об этом узнаем, то будет виновные понесу уголовную ответственность.

После завершения регистрации я планирую провести встречу со всеми кандидатами. Моя цель – провести чистые, честные и открытые выборы. Пусть доверенное лицо каждого кандидата будет вхож в автоматизированную избирательную систему, чтобы увидеть все своими глазами. Обычно проигравшие кандидаты имеют привычку заявлять об использовании тех или иных незаконных методов. Теперь же через своих доверенных лиц они смогут убедиться в обратном.

Люди могут ошибаться и компьютер непогрешим. Наша избирательная система компьютеризирована и автоматизирована. Никто не может взломать сервер. Результаты каждого вскрытия урн автоматически отправляются на сервер Центральной избирательной комиссии. Общий результат выйдет в течение получаса-часа. После этого бюллетени подсчитываются вручную в присутствии представителей кандидатов.

Словом, любые выборы отныне будут проходить честно и прозрачно. Мы должны извлечь уроки из прошлого. В результате хаотичных и нечистых выборов произошло три переворота в стране. Мы больше не будем позволять или давать основания для этого. Богатые кандидаты, которые хотят купить голоса людей, должны забыть об этом прямо сейчас! Мы стремимся к чистым выборам. Необходимо, чтобы все вы поддержали это направление! Иначе мы никогда не исправимся", - сказал глава государства.