Выгодная рассрочка в O!Store стала ещё более гибкой – до 24 месяцев

Программа рассрочки в O!Store стала ещё более гибкой: теперь разделить платежи на покупки от 3-х тысяч сомов можно на 3, 6, 9, 18, и даже 24 месяца.

Что делать, если вы давно хотите мощный камерофон с крутыми техническими характеристиками, но топовые технологии стоят недёшево? А, может, вы хотите самокат или умный пылесос, который убирается сам? Да мало ли, что ещё…

Любая большая цель кажется неподъемной лишь до той поры, пока ее не начинаешь разделять на кусочки. Позвольте рассрочке упростить вашу жизнь: она разделит крупный платёж на малые суммы и даст возможность купить то, что вы хотите, уже сейчас!

Осуществляйте мечты без ущерба для своего бюджета. Рассрочка – это удобно не только для тех, кто не имеет сбережений на покупку товара. Она помогает распределить затраты на более длительный период и сохранить финансовую устойчивость.

Одно из главных преимуществ рассрочки в O!Store – отсутствие процентных выплат и скрытых комиссий. При этом покупатель имеет возможность досрочной выплаты без дополнительных штрафов. Подробнее по телефону 0705 007 000 или на сайте ostore.kg.

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